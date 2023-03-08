"Мама, я никогда не сдамся в плен": история украинского воина, расстрелянного оккупантами

Воин попал в плен к россиянам в конце декабря 2022 года

Видео с расстрелом украинского воина, который сказал оккупантам: "Слава Украине", всколыхнуло всю Украину. Позже стало известно имя героя — Александр Мациевский из 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области. Мама воина рассказала, что сын был настроен не сдаваться в плен живым.

Историей героя поделились на странице Регионального управления Сил ТрО "Север" Вооруженных Сил Украины. Известно, что у воина остался сын и мама.

Александр попал в плен в окрестностях Соледара, предположительно, 30 декабря 2022 года. Он и еще четверо побратимов во время перемещения на позицию вступили в бой с россиянами. Силы противника в разы превосходили численность украинских защитников. Около 12 часов 30 декабря связь с группой воинов и визуальный контакт с ними прекратились. Подкрепление не смогло прорваться к ним из-за непрерывного минометного обстрела и огня из стрелкового оружия.

Подробности боя неизвестно, как и обстоятельства, при которых Александр попал в плен. Его четверо побратимов погибли или считаются без вести пропавшими. После видео с расстрелом украинского пленного, мать и сын воина Михаил, а также сослуживцы узнали в погибшем Александра.

Известно, что тело 42-летнего воина уже удалось похоронить 14 февраля 2023 года — его вернули во время одного из обменов. Родился Александр в Молдове 10 мая 1980 года, где окончил школу и электротехнический колледж. После его семья вернулась в Нежин. До февраля 2022 Александр работал по специальности, а после начала полномасштабного вторжения россии сам пошел в военкомат.

Попасть в армию Александр смог только 11 марта, а до этого времени своими силами помогал укреплять оборону родного города. Его причислили к Нежинскому батальону территориальной обороны, где он был назначен снайпером. В декабре батальон отправили на восток, о чем Александр не сказал маме, а 29 декабря он в последний раз общался с ней по телефону. Тогда Прасковья Михайловна поняла, что сын находится на фронте.

"Мама, я никогда не сдамся в плен!", — сказал мужчина по телефону.

После этого разговора Александр не выходил на связь, а его телефон появился в сети только 7 января. Тогда побратимы сообщили матери, что ее сына уже нет в живых и жизнь семьи Александра разделилась на до и после. Еще одни тяжелый этап — опознание тела в Киевском морге и осмотр всех пулевых ранений, которые оборвали жизнь воина.

"С появлением в сети видео гибели мое сердце снова дернулось. Это был мой Саша, а потом звонок от его сына, он со слезами кричал "Я видел, как убили моего папу!", — рассказала женщина, добавив, что уверена в том, что побратимы отомстят российским солдатам за гибель ее сына.

Как сообщил генеральный директор киевского ВДНХ Евгений Мушкин украинский герой до войны работал в там электромонтером по обслуживанию электроустановок IV разряда.

"Был очень приветливым веселым хорошим парнем, трудолюбивым специалистом. С началом полномасштабной войны сразу добровольцем пошел защищать Родину", — написал он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что СБУ открыла дело по видео расстрела пленного бойца ВСУ. Тем, кто нажал на курок, светит либо до 15 лет тюрьмы, либо пожизненное заключение. А неравнодушные украинцы объявили вознаграждение за имена убийц.