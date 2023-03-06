Будет наказание: СБУ открыла дело по видео расстрела пленного бойца ВСУ

Генпрокурор Украины пообещал наказать российских оккупантов, расстрелявших безоружного бойца ВСУ

СБУ открыла уголовное производство после того, как в сеть попало видео, на котором россияне совершают очередное военное преступление, а именно расстреливают безоружного украинского военнослужащего.

Как сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин в своем Facebook, после публикации видеозаписи Служба безопасности открыла производство по статье о нарушении обычаев и правил войны (ст. 438 ч. 2 УК).

По его словам, процессуальное руководство будет осуществляться прокурорами Офиса генпрокурора.

"Даже у войны есть законы. Есть нормы международного права, которыми систематически пренебрегает преступный российский режим. Но рано или поздно за преступлением будет наказание. Все причастные будут отвечать перед Законом", — добавил Костин.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба в cвоем Twitter написал, что подобное видео является еще одним доказательством, что эта война является геноцидом.

"Крайне важно, чтобы прокурор МУС Карин Хан начал немедленное расследование этого ужасного военного преступления в рамках Международного уголовного суда", — добавил он.

Как сообщалось ранее, видео расстрела безоружного мужчины разлетелось по сети 6 марта. На кадрах видно, как украинский пленный военный докуривает сигарету и говорит фразу "Слава Украине", после чего оккупанты мгновенно убивают его автоматной очередью.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец после этого сообщил, что разослал кадры международным коллегам и отметил, что россиянам придется отвечать за содеянное.