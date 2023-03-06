"россии придется отвечать": видео расстрела украинского воина разослали международным партнерам

Цель Украины, как и всего демократического мира, – привлечение россии к ответственности

Очередное военное преступление россиян на войне в виде расстрела безоружного украинского военного за фразу "Слава Украине" увидят все все партнеры нашей страны. Это видео было уже разослано омбудсменам разных стран мира.

Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Уполномоченный по правам человека отреагировал на очередные зверства оккупантов и отметил, что им придется отвечать за содеянное.

"Расстрел попавшего в плен украинского военнослужащего — это нарушение Женевских конвенций. Это проявление низости и подлости. Когда во всем мире слова "Слава Украине" вызывают почет, уважение и гордость, россияне за украинский лозунг расстреливают…Очень больно смотреть на то, что делают с нашими людьми оккупанты. Цель Украины, как и всего демократического мира, – привлечение Российской Федерации к ответственности", — говорит Лубинец.

Также, по словам Лубинца, он уже отправил это видео международным партнерам и коллегам–омбудсменам из разных стран мира, как подтверждение очередного военного преступления россии.

Напомним, что 6 марта в сети начало активно распространятся видео, на котором можно увидеть, как россияне расстреливают украинского военнопленного. Мужчина стоял без оружия, а поводом для убийства послужила фраза "Слава Украине". После этих слов преступники выпустили в свою жертву очередь из автомата.

Напомним, ранее мы писали о том, что российский военный рассказал о пытках пленных украинцев.

Также мы сообщали о том, что в освобожденных городах находят пыточные и братские могилы.