Оккупантам выдавали средства для изнасилования украинцев: судья рассказал об ужасных находках

Вражеские солдаты фактически получили от командования разрешение на насилие любого типа

Факт издевательств российских военных над пленными и мирными украинцами на оккупированных территориях давно известен широкой общественности. Однако оккупанты все равно находят способы снова и снова ужасать цивилизованное общество. Так, по словам главы Верховного Суда Украины Всеволода Князева, после деоккупации ВСУ находили в застенках средства для совершения сексуального насилия.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на выступление судьи на международной конференции United for Justice. Князев убежден: это очередное подтверждение того, что сексуальные преступления, совершенные россиянами в Украине, имели не только исполнителей, но и первоначальных организаторов.

"На деоккупированных территориях Бучи, Бородянки, Ирпеня, когда я посещал освобожденные и уничтоженные помещения судов, в одном из них, которое использовалось в качестве штаба российских офицеров, СБУ нашла целый ящик средств, которые используются для совершения насильственных сексуальных актов, — говорит Всеволод Князев. — Офицеры раздавали их солдатам, чтобы они в дальнейшем их использовали".

Судья считает, что все эти средства могли быть у россиян с собой, что свидетельствует о планировании изнасилований украинцев (не только женщин) заранее. Также он подчеркивает, что это усложняет структуру подобных преступлений, в конце концов, их можно даже назвать частью общего геноцида украинской нации.

Во время этой же конференции о сексуальном насилии на войне говорила и первая леди Украины Елена Зеленская. В частности, она отметила, что в настоящее время в нашем государстве расследуется 171 случай изнасилования российскими военными. Большинство жертв, конечно, женщины, однако в этот перечень также включены 39 мужчин и 13 детей. Зеленская подчеркнула, что многие пострадавшие боятся говорить о том, что с ними произошло, именно поэтому настоящее количество совершенных россиянами преступлений неизвестно.

Те, кто пережил сексуальное насилие со стороны оккупантов и нашел в себе силы говорить, заслуживают большого уважения. Одну из таких историй с позволения пострадавшей рассказывал и "Телеграф" — женщина говорит, что над ней издевался вдвое младший солдат.

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