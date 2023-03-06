В Украине объявили награду за имена убийц пленного Героя: озвучена внушительная сумма

За имена оккупантов назначена награда

Жестокое убийство российскими оккупантами безоружного военнослужащего ВСУ вызвало широкий общественный резонанс, а неравнодушные уже начали искать имя украинского Героя, так и его убийц.

Как сообщил в своем Facebook известный адвокат, правозащитник и общественный деятель Маси Найем, имя расстрелянного воина должно быть установлено в качестве дани уважения.

"1000$ за имя того, кого застрелили россияне после слов "Слава Украине". С подлинными доказательствами, что это он", — сообщил Найем.

При этом в комментариях к записи нашлись желающие, которые решили добавить к этой сумме свои средства. На момент написания этой заметки сумма награждения возросла до 3500 долларов США.

Кроме того, украинцы также захотели выяснить и имена российских убийц. Так глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Александр Лиев в комментариях сообщил, что готов заплатить по 5000 евро за имена каждого из оккупантов, которые были причастны к расстрелу.

Как сообщалось ранее, видео расстрела безоружного мужчины разлетелось по сети 6 марта. На кадрах видно, как украинский пленный военный докуривает сигарету и говорит фразу "Слава Украине", после чего оккупанты мгновенно убивают его автоматной очередью.

В СБУ после этого открыли уголовное производство по факту нарушения обычаев и правил войны.