Уже создают резервы: сколько украинцев подали заявки в "Гвардию наступления"

28 тысяч украинцев захотели стать частью "Гвардии наступления"

В Украине практически завершено формирование "Гвардии наступления", а сейчас набор идет в резервные подразделения.

Как рассказал в эфире единого марафона украинских новостей глава МВД Игорь Клименко, по состоянию на 11 марта заявки подали около 28 тысяч человек.

По его словам, далеко не все добровольцы смогли попасть в ряды "Гвардии наступления", поскольку отбор туда весьма жесткий.

"Обучение практически всех подразделений мы уже начали на полигонах нашей страны и там не все выдерживают", — отметил Клименко.

Само обучение, говорит глава МВД, будет продолжаться до тех пор, пока не будут сформированы боеспособные подразделения Национальной гвардии, Госпогранслужбы и Нацполиции.

По его словам, основная часть подразделений уже была сформирована, а теперь идет набор в резерв, который могут задействовать в будущем.

Как сообщалось ранее, в начале 2023 года МВД начало формировать подразделения "Гвардии наступления", задачей которой является поддержка ВСУ и участие в штурмовых действиях по освобождению оккупированных территорий.

При этом в ее ряды захотели влиться не только мужчины, но значительное количество женщин.