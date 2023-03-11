Уже создают резервы: сколько украинцев подали заявки в "Гвардию наступления"
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28 тысяч украинцев захотели стать частью "Гвардии наступления"
В Украине практически завершено формирование "Гвардии наступления", а сейчас набор идет в резервные подразделения.
Как рассказал в эфире единого марафона украинских новостей глава МВД Игорь Клименко, по состоянию на 11 марта заявки подали около 28 тысяч человек.
По его словам, далеко не все добровольцы смогли попасть в ряды "Гвардии наступления", поскольку отбор туда весьма жесткий.
"Обучение практически всех подразделений мы уже начали на полигонах нашей страны и там не все выдерживают", — отметил Клименко.
Само обучение, говорит глава МВД, будет продолжаться до тех пор, пока не будут сформированы боеспособные подразделения Национальной гвардии, Госпогранслужбы и Нацполиции.
По его словам, основная часть подразделений уже была сформирована, а теперь идет набор в резерв, который могут задействовать в будущем.
Как сообщалось ранее, в начале 2023 года МВД начало формировать подразделения "Гвардии наступления", задачей которой является поддержка ВСУ и участие в штурмовых действиях по освобождению оккупированных территорий.
При этом в ее ряды захотели влиться не только мужчины, но значительное количество женщин.