Поставка истребителей Украине: Кулеба сделал неутешительный прогноз

Украине сейчас нужно много боеприпасов, танки и БМП

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что поставок истребителей от союзников в ближайшее время ожидать не стоит. Однако подготовку украинских пилотов следует начинать уже сейчас.

Такое мнение Кулеба высказал в интервью немецкому изданию Bild. Глава МИД Украины подчеркнул, что сейчас наша страна очень нуждается в танках, боевых машинах пехоты, боеприпасах различных калибров и других видах вооружения.

Несмотря на то, что в ближайшей перспективе поставок истребителей Украине не предвидится, подготовка солдат должна быть проведена

"Мы должны принимать свои решения, исходя из того, что для россии нет красных линий", — сказал Кулеба, имея в виду конвенционное оружие.

Министр призвал Германию и других партнеров увеличить для Украины поставки средств ПВО и боеприпасов, в которых сейчас крайне нуждаются наши военные.

"Думаю, что Германия действительно могла бы больше помочь артиллерийским боеприпасам", — добавил Дмитрий Кулеба.

Он убежден, что если боеприпасов нет на складах, несложно разместить заказы на заводах, при том, что предприятия готовы и ждут только контрактов со стороны правительства.

Также в ходе этого интервью Кулеба ответил на ряд интересующих многих вопросов. Один из них касался вопроса применения россией ядерного оружия, на что министр ответил, что не думает, что страна-агрессор пойдет на это.

Относительно ситуации в Бахмуте глава МИД добавил, что оборона города будет продолжаться, чтобы не дать шанса врагу продвинуться дальше.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что сразу две европейские страны заявили о готовности поставить Украине свои истребители, которые находятся в рабочем состоянии.