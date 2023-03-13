Враг пытается прорваться к центру Бахмута: Сырский рассказал подробности

Бахмут — одна из наиболее горячих точек фронта

Ситуация вокруг Бахмута остается тяжелой. Об этом рассказал командующий сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский.

Он коротко описал боевые действия в городе. Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" атакуют сразу с нескольких направлений. Они пытаются прорвать оборону украинских войск и проникнуть в центральные районы города.

Бои идут жестокие. Враг теряет людей, но продолжает попытки. "Оборона крепости продолжается", — отмечает Сырский.

Гражданское население, оставшееся в Бахмуте, также страдает от обстрелов оккупантов — ранены четверо человек, повреждены три многоэтажки и административное здание. Город все больше ровняют с землей.

Бахмут 23 февраля и 6 марта

Враг продвинулся на восточном фланге города, после вывода украинских войск. Сложная ситуация на юге Бахмута. Как сообщал "Телеграф" враг продвигается по частному сектору к центру города, однако украинские военные держат оборону и дают отпор врагу. Потери оккупантов на Бахмутском участке фронта озвучил президент Владимир Зеленский. За неделю число убитыми превысило тысячу человек.