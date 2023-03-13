Угроза очень высока: в ВСУ сделали заявление насчет планов россии

Не исключена активность вражеских разведывательных БПЛА

Российские оккупанты могут готовить очередные ракетные удары по украинским городам. Об этом свидетельствует тот факт, что захватчики продолжают наращивание присутствия ракетоносителей в Черном море.

Как сообщают на странице Оперативного командования "Юг" в Facebook, враг также вывел дополнительную подлодку.

"Общий залп до 20 ракет. Наблюдается повышенная активность вражеской тактической авиации на восточном направлении и над акваторией Азовского моря. Не исключена активность вражеских разведывательных БПЛА", — говорится в сообщении.

Также в ОК "Юг" отметили, что в Черное море выведены два надводных ракетоносителя, снаряженных до 16 ракет типа "Калибр". В связи с этим украинцев просят быть максимально внимательными и не игнорировать сигналы воздушных тревог.

"Угроза нанесения ракетного удара очень высока. Не пренебрегайте мерами безопасности, прислушивайтесь к сигналам воздушной тревоги", — подчеркнули в ОК "Юг".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине 9 марта. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в тот день захватчики произвели 81 пуск ракет разного базирования.