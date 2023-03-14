Продвинуться на юге россиянам не удастся: в ВСУ назвали три причины

Количество оккупационных войск в Запорожской области больше указывает на подготовку к обороне

Российская армия испытывает серьезные проблемы относительно ранее анонсированного ими же "большого наступления ". Причем захлебывается он по всем направлениям, особенно южном. Как говорит глава объединенного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, на южных рубежах фронта оккупантам больше не удастся продвинуться. При этом ВСУ продолжают готовиться к любым возможным ситуациям.

Детальнее о ситуации на этом участке боевых действий Гуменюк рассказала в эфире национального телемарафона. По ее словам, есть три основные причины, почему российское наступление на юге Украины закончилось, так серьезно и не начавшись.

Во-первых, объясняет пресс-офицер, этому серьезно мешает география нашей страны. Из-за наличия дополнительных естественных препятствий — типа Днепра или Днепровского лимана — враг не способен эффективно планировать свои дальнейшие операции.

"Вторая причина состоит в том, что линия фронта проходит именно через Днепр. Как правило, водное препятствие является основным распределителем между силами", — объясняет Наталья Гуменюк.

Также немаловажным фактором является наличие огромного количества партизан в населенных пунктах, которые оккупанты временно держат под своим контролем. Бесстрашные украинцы, несмотря на возможные угрозы жизни, продолжают помогать ВСУ: передают координаты и другие важные данные об армии РФ.

Гуменюк напоминает, что россияне пытались вернуться на Левобережную Херсонщину, продвигаясь в сторону островов на Днепре, однако потерпели неудачу.

По мнению представительницы Сил обороны юга, количество войск врага на Запорожском направлении больше указывает на всеобщую подготовку врага к ведению оборонных действий, а не наступательных. При этом ВСУ готовы к любым сценариям.

Напомним, что некоторые проблемы у украинских защитников на южном направлении все же существуют. В частности, с Кинбурнской косой, куда кафиры начали стягивать огневые точки. Из-за особенностей рельефа наши защитники не всегда могут вовремя обнаружить месторасположение вражеских войск, поэтому населенные пункты Николаевщины нередко оказываются под ударом.

"Телеграф" также рассказывал, что в целом происходит на фронте — благодаря анализу свежих карт боевых действий.