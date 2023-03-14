Враг продвинулся на северо-востоке: свежие карты боев в Украине

Враг усиливает обстрелы прифронтовой зоны

Россияне продолжают наступление на востоке Украины, но в информполе все больше растет обеспокоенность грядущим украинским контрнаступлением. Они считают, что украинские Силы обороны будут наступать на линии Бердянск — Мелитополь или Мариуполь — Волноваха. Однако часть считает, что возможно и наступление ВСУ вдоль линии Купянск — Сватово.

В отчете Института изучения войны сообщается, что россия продолжает наземные атаки на этом направлении. Враг мог достичь незначительных успехов к северо-востоку от Купянска и востоку от Северска. Окружить или обойти Бахмут российским войскам не удается.

По данным Генштаба ВСУ, враг наступает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошлые сутки отбиты более 100 атак.

Карта боев в Украине

Восток Украины

На Купянском и Лиманском направлении враг наступал в районах Двуречной, Гряниковки, Невского, Червонопоповки, Кременной, Дибровы, Белороговки, Берестового. Враг мог продвинуться к северо-востоку от Купянска южнее Гряниковки. Враг продолжает атаки по линии Сватово — Кременная. Оккупанты могли продвинуться в Серебрянском лесничестве и возле Площанки. В районе Северска враг мог продвинуться к северо-востоку от Верхнекаменского.

Карта боев на линии Купянск - Сватово - Кременная

Враг продолжает попытки захватить Бахмут, однако обойти или окружить город им не удается. Оккупанты могут попытаться расширить фланг западнее Бахмута вдоль Северского водного канала, чтобы усилить давление. По данным DeepState, враг пробует прорваться на АЗОМ и усиливает давление на юг города. Враг может попытаться продвинуться вдоль трассы на Славянск, чтобы наступать к северо-западу от Бахмута. Российские войска выдвинулись на новые позиции на юго-западе Бахмута вдоль трассы на Константиновку.

На Авдеевском, Марьинском, Шахтерском направлении враг атаковал в районе Каменки, Авдеевки, Северного, Первомайского, Невельского, Нетайлового, Марьинки, Победы, Новомихайловки, Угледара. DeepState информирует про сильные потери россиян возле Невельского.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

На Запорожском и Херсонском направлениях враг ведет оборону. Продолжаются обстрелы — им подверглись за сутки почти 50 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Украинские военные продолжают рейды на восточном берегу Днепра в Херсонской области.

Линия фронта в Запорожской области

Линия фронта в Херсонской и Николаевской области

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