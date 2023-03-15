Оккупанты все сильнее давят на востоке: свежие карты боев в Украине

Враг обстреливает украинские города и позиции военных

Российские военные продолжают стоить оборонные сооружения на границе с Украиной, чтобы удержать силы обороны на севере страны. В это время они также атакуют на северо-восток от Купянска, по линии Сватово — Кременная, в Донецкой области.

Согласно отчету Института изучения войны, врагу удалось продвинуться в Бахмуте. Также оккупанты продолжают укреплять тылы на временно оккупированной территории.

По данным Генштаба ВСУ, враг сосредоточил усилия на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском направлении. Отбиты более 90 атак.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Строительство укреплений в Курской и Брянской области россии продолжается, как и нахождение войск рф в Белгородской области, чтобы не допустить перевода частей сил обороны от границы. Враг продолжает попытки прорыва. Оккупанты могли продвинуться в сторону Новоселовского (14 км северо-западнее Сватово). По сообщениям DeepState, локальные бои идут от Площанки до юга Дибровы.

Карта боев на линии Купянск - Сватово - Кременная

В районе Бахмута враг продолжает атаковать. В городе оккупанты продвигаются в южной части. Отражены атаки в районах Ягодного, Хромового и Орехово-Васильевки. DeepState сообщает, что враг занял Зализнянское, пытается подобраться к Григоровке. Враг продолжает атаки в районе Авдеевки. На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях враг атаковал в районе Каменки, Невельского, Новокалинового, Северного, Первомайского, Новомихайловки, Победы и Водяного.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Враг продолжает строить укрепления к югу от Токмака Запорожской области. Враг обстреливал южные области Украины. Кроме Запорожской, Херсонской, Днепропетровской и Николаевской, он ударил по Одесской, где повредил детское учебное учреждение.

Линия фронта в Херсонской и Николаевской области

Линия фронта в Запорожской области

Ранее "Телеграф" сообщал, что враг продолжает планомерно обстреливать населенные пункты в прифронтовой зоне. Накануне серьезно прилетело по Краматорску. Есть погибшие и пострадавшие.