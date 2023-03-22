Оккупанты усиленно атакуют Марьинку: свежие карты боев в Украине

Не прекращаются обстрелы тыловых районов и столкновения линии

Российские оккупанты продолжают наступление на востоке. Известно о штурмах на линии Купянск — Сватово — Кременная и окрестностях Донецка.

В отчете Института изучения войны отмечается, что нет подтвержденного продвижения врага в Бахмуте и его окрестностях.

По данным Генштаба, враг ведет наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. В сутки отбиты 114 атак.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Российские войска атаковали в Луганской области. На Купянском и Лиманском направлениях враги атаковали в районах населенных пунктов Кременная, Диброва, Белогоровка и Веселое. Враги продвинулись к Тернам (15 км к северо-западу от Кременной). Российские военные заявляют об уничтожении украинских диверсионных групп. По сообщению DeepState, идут локальные бои от района Площанки до юга Дибровы.

Карта боев на линии Купянск – Сватово – Кременная

За последние сутки нет подтвержденных успехов оккупантов в Бахмуте и его окрестностях. На севере Бахмута отражены атаки неприятеля. Отметим, россияне утверждают, что вагнеровцы закрепляются на АЗОМе. Кроме Бахмута, украинские защитники отбили атаки россиян на окраинах Орехово-Васильевки, Григоровки, Богдановки, Ивановского, Клищиевки и Майорска.

Карта боевых действий в Бахмуте

Россияне продолжают атаковать в окрестностях Донецка. На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях враг атаковал возле Новобахмутовки, Новокалинового, Красногоровки, Степного, Бердичев, Авдеевки, Северного, Водяного, Первомайского, Марьинки и Победы. Атаки отражены. Почти 20 из них пришлись на Марьинку. Среди планов оккупантов — окружение в Авдеевке украинских сил. Аналитики спорят о судьбе Степного — населенного пункта вблизи Авдеевки. Он может быть захвачено – враг продвинулся в этом районе, утверждают в Институте изучения войны. По данным DeepState, бои продолжаются к западу от Красногоровки. Что касается Степного, аналитики уверены — оно под украинским контролем.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Враг продолжает оборону. Продолжаются обстрелы Запорожской и Херсонской области.

Линия фронта в Запорожской области

Линия фронта в Херсонской и Николаевской области

Враг также атаковал Одесскую область. Телеграф рассказывал, что ракета попала в общежитие монахов московского патриархата в Одессе.