Враг может планировать окружение Авдеевки: свежие карты боев в Украине

Враг в последние сутки увеличил количество атак

Российские оккупанты могли продвинуться в Бахмуте, а также северо-западнее города между Богдановкой и Хромовым. Вероятно, также продвижение врага под Авдеевкой — сообщалось о наступлении в сторону Бердичей, что указывает на продвижение к западу от Красногоровки.

По мнению аналитиков из Института изучения войны, враг может усиливать темп боевых действий к северу от Авдеевки, чтобы создать условия для окружения города. Враг продолжает атаковать и на других направлениях, в том числе российские источники рассказывают о наступательных операциях к северо-востоку от Купянска.

По данным Генштаба, враг наступал на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Украинские военные отбили более 120 атак в сутки.

Карта боев в Украине

Восток Украины

На Купянском и Лиманском направлениях враг обстреливал вдоль линии столкновения. В то же время, российские источники уверены — как украинская армия, так и оккупанты проводили наступательные действия к северо-востоку от Купянска 19 и 20 марта. Враг продолжает наступление в районе Сватового, враг мог продвинуться у Новоселовского. Атаки продолжаются и у Кременной. Враг мог продвинуться к окрестностям Макеевки, добиться успехов юго-западнее Площадки.

Карта боевых действий Харьковская и Луганская области

В Бахмуте продолжаются бои. В окрестностях отражены атаки в районах Богдановки, Ивановского, Предтечиного и Северного. Враг мог продвинуться в юго-западном Бахмуте к югу от улицы Корсунского, примерно в 7 км северо-западнее Бахмута между Богдановкой и Хромовым, а также в северном Бахмуте. По данным DeepState, на юге также есть продвижение от Мариупольского кладбища и выше. В лесополосе на севере Бахмута продолжаются попытки пробить нашу оборону.

Карта боев в Бахмуте

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях русские войска пытались наступать в сторону Бердичев, Авдеевки, Северного, Первомайского и Новомихайловки. Чтобы атаковать Бердичи, считают аналитики ISW, враг должен был захватить Степное. Но DeepState не подтверждает это утверждение. Также есть геоданные о продвижении врага к северу от Авдеевки между Красногоровкой и Каменкой и вблизи Водяного, примерно в 6 км юго-западнее Авдеевки.

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

Россияне заявляют об отражении операций украинской разведки в Запорожской области. Это произошло вроде бы у Чаривного, Новоданиловки, Роботиного и Малой Токмачки — все вокруг Орехова.

Линия фронта в Запорожской области

Линия фронта в Херсонской и Николаевской области

Ранее "Телеграф" сообщал, что взрывами в Джанкое уничтожена партия крылатых ракет "Калибр", которая перевозилась поездом. Согласно ситуации в Бахмуте и Авдеевке, эксперт считает, что местами россия имеет тактическое преимущество, в то же время наступление врага уже теряет движущую силу.