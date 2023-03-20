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Большое наступление россии захлебнулось? Эксперт указал на ряд проблем армии путина

Автор
Дмитрий Дубенский Дмитрий Дубенский
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Артиллерия ВСУ сдерживает нашествие окупантов Новость обновлена 20 марта 2023, 20:13
Артиллерия ВСУ сдерживает нашествие окупантов. Фото Генштаб ВСУ

Алексей Мельник объяснил "Телеграфу", в чем заключается стратегическая инициатива в войне на стороне Украины

Несмотря на некоторые тактические локальные успехи российских оккупантов на востоке Украины, стратегически инициатива в войне все равно сохраняется на стороне украинских Вооруженных сил. Это создает положительные предпосылки для мощного контрнаступления ВСУ и победы, ведь армия россии очевидно столкнулась с рядом серьезных проблем.

Такое мнение высказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

"Скорее всего, то, что анонсировалось и ожидалось как наступление россии, уже произошло. По некоторым оценкам, оно либо уже достигло кульминации, либо на этапе ее достижения. Это в переводе на простой язык означает, что россия уже истощила свои наступательные возможности", – отмечает он.

По словам эксперта, не исключено, что сейчас российская группировка вторжения оказалась под давлением сразу двух факторов — частичного истощения путинской армии, а также того, что Украина может в ближайшее время пойти в контрнаступление.

"Причем остается интригой, где именно произойдет основной или сопутствующий удары. Вероятно, российское командование переключает свои усилия на экономию с накоплением резервов и попытку передислокации сил с целью перейти в оборону", — подчеркивает он.

В то же время, как отметил Мельник, в тактическом плане в горячих точках фронта россия имеет определенный успех, но платит за это высокую цену.

"Если смотреть на такие точки, как Бахмут и Авдеевка, скорее всего, эта инициатива, по крайней мере на тактическом уровне, местами находится в руках россии. То есть данная тактика штурма, которая довольно успешна (мы не говорим, какой ценой), хотя бы с точки зрения какой-то результативности, продолжает работать. К сожалению, противодействовать ей довольно сложно, учитывая ограничения в боеприпасах, не только в снарядах для артиллерии, но и в минометных боеприпасах (о чем есть данные). А это именно то, что эффективно работает на уничтожение живой силы противника", — уточнил содиректор программ Центра Разумкова.

Вместе с тем, как пояснил эксперт, в стратегическом плане ситуация все равно сохраняется на стороне ВСУ, ведь многомесячные безуспешные попытки оккупантов захватить те же Бахмут и Авдеевку, окружив Силы обороны (или вытеснив их на запад), все же — в основном провальные.

"На мой взгляд, если оценивать стратегический уровень, то действительно инициатива сохраняется на стороне Украины. В этом ключе есть известные высказывания великих полководцев или знатоков военного дела и стратегии, которые говорят о том, что можно выиграть сотни сражений, но при этом проиграть войну. Как раз эти тактические успехи россия достигает огромной ценой, как с точки зрения потерь техники, так и личного состава. Это является препятствием, ведь россия не одержала победу в этой войне. Поэтому, скорее всего, действительно можно говорить, что стратегическая инициатива не принадлежит россии ", — объясняет Алексей Мельник.

Как сообщалось, Соединенные Штаты Америки продолжают поддерживать Украину своей военной помощью. Так, 20 марта стало известно о новом пакете помощи на сумму 350 миллионов долларов.

Также "Телеграф" писал, что сразу две европейские страны готовы поставить Украине необходимые истребители МиГ-29. Речь идет о Польше и Словакии. Соответствующие решения были подтверждены с обеих сторон.

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