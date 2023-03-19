Укр

Сложная ситуация в Бахмуте, враг усиленно атакует Марьинку: свежие карты боев в Украине

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Украинские военные продолжают прикладывать максимальные усилия для сдерживания врага
Украинские военные продолжают прикладывать максимальные усилия для сдерживания врага. Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Самые серьезные бои идут в Бахмуте

Российские оккупанты продолжают попытки прорвать украинскую оборону на пяти направлениях на востоке Украины. Россияне атаковали на линии Купянск — Сватово — Кременная, в Бахмуте и окрестностях, в Донецкой области.

Об этом сообщает Институт изучения войны. Враг также возводит оборонительные сооружения возле наземных линий коммуникации в Крыму и окрестностях.

По данным Генштаба ВСУ, враг наступает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За предыдущие сутки украинские военные отбили 83 атаки. Эпицентр боев в Бахмуте.

Карта боевых действий в Украине 19.03
Карта боев в Украине

Восток Украины

Россияне атаковали в районе Кременной, за последние сутки атаки были в окрестностях Кременной, Дибровы, Верхнекаменского и Спирного. Оккупанты заявляют о продвижении к северо-востоку от Купянска. Наиболее ожесточенные бои идут в районе Торского, Белогоровки, Спирного (западнее и южнее Кременной), считают аналитики. В Гряниковке враг пытается улучшить тактическое положение, сообщает DeepState.

Карта боевых действий на линии Купянск - Сватово - Кременная 19.03
Карта боевых действий на линии Купянск - Сватово - Кременная

Оккупанты продолжают наступательные операции в Бахмуте и его окрестностях. В самом Бахмуте россияне могут концентрировать атаки в северной части города. Ситуация очень сложная, источники из рф заявляют о продвижении. Данные DeepState свидетельствуют, что враг продолжает давить на город с трех сторон. Атаки врага также идут в сторону Григоровки, Богдановки и Хромового. Отбиты нападения врага в районе Орехово-Васильевки, Богдановки, Григоровки.

Карта боевых действий в Бахмуте 19.03
Карта боев в Бахмуте

Враг продолжает атаковать на Авдеевском, Марьинском, Шахтерском направлениях. Оккупанты атаковали около Красногоровки, Каменки, Авдеевки, Водяного, Первомайского, Марьинки. Последний город атаковали 15 раз.

Карта боевых действий в Донецкой области 19.03
Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Враг продолжает держать оборону. Обстрелы не прекратились, хотя темп артиллерийского огня через Днепр незначительно упал. Враг продолжает сооружать укрепления в Крыму, а также строить траншеи в Чонгаре.

Линия фронта в Запорожской области 19.03
Линия фронта в Запорожской области
Линия фронта в Херсонской и Николаевской области 19.03
Линия фронта в Херсонской и Николаевской области

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в НАТО хотят усилить группировку Альянса у границ россии. В Украине тем временем продолжаются разговоры о контрнаступлении весной. Однако военные отмечают — россияне окопались и легко это не будет, не стоит относиться к возвращению украинских территорий легкомысленно.

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