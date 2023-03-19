Сложная ситуация в Бахмуте, враг усиленно атакует Марьинку: свежие карты боев в Украине
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Самые серьезные бои идут в Бахмуте
Российские оккупанты продолжают попытки прорвать украинскую оборону на пяти направлениях на востоке Украины. Россияне атаковали на линии Купянск — Сватово — Кременная, в Бахмуте и окрестностях, в Донецкой области.
Об этом сообщает Институт изучения войны. Враг также возводит оборонительные сооружения возле наземных линий коммуникации в Крыму и окрестностях.
По данным Генштаба ВСУ, враг наступает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За предыдущие сутки украинские военные отбили 83 атаки. Эпицентр боев в Бахмуте.
Восток Украины
Россияне атаковали в районе Кременной, за последние сутки атаки были в окрестностях Кременной, Дибровы, Верхнекаменского и Спирного. Оккупанты заявляют о продвижении к северо-востоку от Купянска. Наиболее ожесточенные бои идут в районе Торского, Белогоровки, Спирного (западнее и южнее Кременной), считают аналитики. В Гряниковке враг пытается улучшить тактическое положение, сообщает DeepState.
Оккупанты продолжают наступательные операции в Бахмуте и его окрестностях. В самом Бахмуте россияне могут концентрировать атаки в северной части города. Ситуация очень сложная, источники из рф заявляют о продвижении. Данные DeepState свидетельствуют, что враг продолжает давить на город с трех сторон. Атаки врага также идут в сторону Григоровки, Богдановки и Хромового. Отбиты нападения врага в районе Орехово-Васильевки, Богдановки, Григоровки.
Враг продолжает атаковать на Авдеевском, Марьинском, Шахтерском направлениях. Оккупанты атаковали около Красногоровки, Каменки, Авдеевки, Водяного, Первомайского, Марьинки. Последний город атаковали 15 раз.
Юг Украины
Враг продолжает держать оборону. Обстрелы не прекратились, хотя темп артиллерийского огня через Днепр незначительно упал. Враг продолжает сооружать укрепления в Крыму, а также строить траншеи в Чонгаре.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в НАТО хотят усилить группировку Альянса у границ россии. В Украине тем временем продолжаются разговоры о контрнаступлении весной. Однако военные отмечают — россияне окопались и легко это не будет, не стоит относиться к возвращению украинских территорий легкомысленно.