Укр

НАТО хочет послать 300 тысячную группировку к границе россии, однако есть проблемы

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
НАТО
НАТО

Многим странам придется увеличить расходы на оборонку

НАТО планирует усилить свой восточный фланг за счет размещения там 300 тысячной группировки войск. Впрочем, с реализацией задумки могут возникнуть проблемы.

Как информирует Politico, высокопоставленные лица Альянса убеждены, что для противостояния с россией, которая может попытаться вынести конфликт за пределы Украины, необходимо иметь крупную и готовую к быстрой реакции группировку войск.

Однако для этого необходимо убедить правительства некоторых стран в необходимости предоставить разные элементы вроде солдат, обучения и конечно же оружия и боеприпасов.

При этом на фоне роста обеспокоенности стран НАТО запасами своих снарядов и оружия из-за поставок в Украину, существуют риски, что не все союзники согласятся внести свой вклад в новые планы Альянса.

Как рассказал бывший помощник генерального секретаря НАТО по оборонной политике Генрих Браус, реализация такой идеи может быть постепенной. Например, на первом этапе в странах Балтии, Польше и Норвегии могут быть размещены 100 тысяч бойцов, которые будут готовы дать реакцию на агрессивные действия россии в течение 10 дней. Второй эшелон должен быть готовым к действию в течение 10-30 дней и может быть размещен в странах вроде Германии.

Однако процесс подготовки может затянуться, поскольку, чтобы создать такую группировку, необходимо вложить значительные средства. К тому же для некоторых стран придется расширить призыв в ряды вооруженных сил, а также закупать больше оружия и боевой техники.

Как сообщалось ранее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что дал согласие на ратификацию вступления Финляндии в НАТО.

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