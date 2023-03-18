НАТО хоче відправити 300 тисячне угруповання до кордону росії, проте є проблеми

Багатьом країнам доведеться збільшити витрати на оборонку

НАТО планує посилити свій східний фланг шляхом розміщення там 300 тисяч угруповання військ. Втім, із реалізацією задуму можуть виникнути проблеми.

Як інформує Politico, високопосадовці Альянсу переконані, що для протистояння з росією, яка може спробувати винести конфлікт за межі України, необхідно мати велике і готове до швидкої реакції угруповання військ.

Однак для цього необхідно переконати уряди деяких країн у необхідності надати різні елементи на кшталт солдатів, навчання та звісно ж зброї та боєприпасів.

При цьому на тлі зростання занепокоєння країн НАТО запасами своїх снарядів та зброї через постачання в Україну існують ризики, що не всі союзники погодяться зробити свій внесок у нові плани Альянсу.

Як розповів колишній помічник генерального секретаря НАТО з питань оборонної політики Генріх Браус, реалізація такої ідеї може бути поступовою. Наприклад, на першому етапі в країнах Балтії, Польщі та Норвегії може бути розміщено 100 тисяч бійців, які будуть готові дати реакцію на агресивні дії росії протягом 10 днів. Другий ешелон має бути готовим до дії протягом 10-30 днів і може бути розміщений у країнах Німеччини.

Однак процес підготовки може затягнутися, оскільки, щоб створити таке угруповання, необхідно вкласти значні кошти. До того ж для деяких країн доведеться розширити заклик до лав збройних сил, а також закуповувати більше зброї та бойової техніки.

Як повідомлялося раніше, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган повідомив, що дав згоду на ратифікацію вступу Фінляндії до НАТО.