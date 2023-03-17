кремль буде засмучений: Ердоган зробив важливу заяву щодо НАТО

Наприкінці березня остання країна проголосує за ратифікацію заявки Фінляндії на вступ до НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган ратифікував заявку Фінляндії на вступ до НАТО. Щодо Швеції, то в Туреччині чекають важливих кроків від Стокгольма щодо екстрадиції терористів.

Про це стало відомо у п’ятницю, 17 березня, повідомляє видання Yle. Раніше Туреччина запросила від Швеції екстрадувати терористів із країни.

Глава Туреччини заявив, що Гельсінкі показали готовність виконувати зобов'язання, які раніше взяли перед Туреччиною для вступу до НАТО. Фінляндія вже почала робити перші кроки щодо їх реалізації. Швеція, навпаки, поки не виконала вимоги Туреччини — Анкара не отримала терористів, екстрадицію яких запросила напередодні.

Остаточне рішення по вступу Фінляндії у НАТО залишається за Угорщиною. Повідомляється, що парламент країни проголосує з питання ратифікації заявки країні на вступ до Альянсу 31 березня.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що 1 березня парламент Фінляндії проголосував за вступ країни до НАТО. Тотальна більшість депутатів проголосували за цю ініціативу.