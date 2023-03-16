Вступ Фінляндії до НАТО став ближчим: Ердоган зробив важливу заяву

Якщо Туреччина ратифікує заявку, Фінляндії залишиться одержати лише згоду Угорщини

Туреччина готова підтримати вступ Фінляндії до НАТО, а відповідне рішення буде ухвалено до середини квітня.

Як повідомляє Reuters з посиланням на джерела в парламенті Туреччини, заявку Фінляндії схвалить окремо від заявки Швеції.

При цьому одне з джерел повідомило, що в Гельсінкі вжили необхідних кроків щодо боротьби з терористичними організаціями, а тому в Анкарі це враховують.

При цьому він зазначив, що, швидше за все, Фінляндія отримає угоду до президентських і парламентських виборів, які призначені на 14 травня.

Непрямо цю інформацію підтвердив і президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, який під час спілкування з журналістами нагадав, що фінський лідер Саулі Ніїністьо приїде до Анкари 17 березня.

"Пан президент прибуде до Туреччини в п’ятницю, і ми зустрінемося. Після цього ми виконаємо свою обіцянку", — сказав Ердоган.

Варто зазначити, що у разі ратифікації заявки Фінляндія має отримати ще одне схвалення — від Угорщини. Процес ратифікації в Будапешті розпочали лише 1 березня і поки що її перспективи неясні, оскільки голосування з цього питання постійно відкладається.

Тим часом прогрес із вступом Швеції до НАТО поки що стоїть на місці, оскільки Анкара та Стокгольм не змогли просунутися у переговорах. Зокрема це стосується вимог щодо припинення діяльності осередків PKK/YPG та організації Фетуллаха Ґюлена, якого у Туреччині звинувачують у спробі державного перевороту у 2016 році.