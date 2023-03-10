Туреччина завдала несподіваного "удару в спину" росії

Митні брокери запевняють, що постачання було заблоковано без попередження

Туреччина з 1 березня припинила транзит підсанкційних товарів з ЄС та США до росії на тлі посилення тиску західних країн на своїх союзників з метою посилення контролю за дотриманням санкцій проти Москви через вторгнення в Україну.

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на високопоставленого турецького чиновника, таке рішення було ухвалено з метою підтримки західних санкцій.

Зазначається, що за останній рік потік товарів з Туреччини в росії зріс з $5,8 млрд до $9,3 млрд, що явно показало те, що США та ЄС мали труднощі зі створенням єдиного фронту проти російського диктатора володимира путіна.

Однак, як повідомив головний виконавчий директор стамбульської митної брокерської компанії Subasi Мустафа Боячіоглу, тепер потік товарів було зупинено. При цьому він зазначив, що офіційного оголошення не було, як і встановлення перехідного періоду.

Чиновник додав, що несподіване рішення призвело до плутанини серед компаній, які займаються доставленням товарів до росії. При цьому, за його словами, реекспорт товарів до інших країн може не допомогти, оскільки обмеження може бути пов’язане із країною походження продукції.

Як повідомлялося раніше, 25 лютого ЄС запровадив 10-й пакет санкцій проти росії, крім заборони на експорт товарів подвійного призначення та електроніки, він передбачає посилення контролю за дотриманням вже введених обмежень третіми країнами.

Перед цим США розширили обмеження проти низки російських осіб та компаній.