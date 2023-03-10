Турция нанесла неожиданный "удар в спину" россии

Таможенные брокеры уверяют, что поставки были заблокированы без предупреждения

Турция с 1 марта прекратила транзит подсанкционных товаров из ЕС и США в россию на фоне усиления давления западных стран на своих союзников с целью ужесточения контроля над соблюдением санкций против Москвы из-за вторжения в Украину.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника, такое решение было принято с целью поддержки западных санкций.

Отмечается, что за последний год поток товаров из Турции в россии вырос с 5,8 млрд долларов до 9,3 млрд долларов, что явно показало то, что США и ЕС испытывали трудности с созданием единого фронта против российского диктатора владимира путина.

Однако как сообщил главный исполнительный директор стамбульской таможенной брокерской компании Subasi Мустафа Боячиоглу теперь поток товаров был остановлен. При этом он отметил, что официального объявления не было, как и установления переходного периода.

Чиновник добавил, что неожиданное решение привело к путанице среди компаний, которые занимаются доставкой товаров в россию. При этом, по его словам, реэкспорт товаров в другие страны может не помочь, поскольку ограничение может быть связано со страной происхождением продукции.

Как сообщалось ранее, 25 февраля ЕС ввел 10-й пакет санкций против россии, помимо запрета на экспорт товаров двойного назначения и электроники, он предусматривает усиление контроля над соблюдением уже введенных ограничений третьими странами.

Перед этим США расширили ограничения против ряда российских лиц и компаний.