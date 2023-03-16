Вступ Финляндии в НАТО стал ближе: Эрдоган сделал важное заявление

Если Турция ратифицирует заявку, то Финляндии останется получить лишь соглашение Венгрии

Турция готова поддержать вступление Финляндии в НАТО, а соответствующее решение будет принято до средины апреля.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в парламенте Турции, заявка Финляндии будет одобрена отдельно от заявки Швеции.

При этом один из источников сообщил, что в Хельсинки приняли необходимые шаги относительно борьбы с террористическими организациями, а потому в Анкаре это учитывают.

При этом он отметил, что скорее всего Финляндия получит соглашение до президентских и парламентских выборов, которые назначены на 14 мая.

Косвенно эту информацию подтвердил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который во время общения с журналистами напомнил, что финский лидер Саули Ниинистё приедет в Анкару 17 марта.

"Господин президент прибудет в Турцию в пятницу, и мы встретимся. После этого мы выполним свое обещание", — сказал Эрдоган.

Стоит отметить, что в случае ратификации заявки, Финляндия должна будет получить еще одно одобрение — от Венгрии. Процесс ратификации в Будапеште начали лишь 1 марта и пока ее перспективы неясны, поскольку голосование по этому вопросу постоянно откладывается.

Тем временем прогресс со вступлением Швеции в НАТО пока стоит на месте, поскольку Анкара и Стокгольм не смогли продвинуться в переговорах. В частности это касается требований по прекращению деятельности ячеек PKK/YPG и организации Фетуллаха Гюлена, которого в Турции обвиняют в попытке государственного переворота в 2016 году.