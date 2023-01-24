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Туреччина скасувала зустріч із Фінляндією та Швецією щодо членства НАТО: стали відомі причини

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Туреччина перенесла переговори зі Швецією та Фінляндією про вступ до НАТО Новина оновлена 24 січня 2023, 19:39
Туреччина перенесла переговори зі Швецією та Фінляндією про вступ до НАТО

Зустріч мала відбутися у Брюсселі вже у лютому, але була перенесена на невизначений термін

Туреччина відклала тристоронню зустріч із Фінляндією та Швецією щодо членства в НАТО. Вона мала відбутися у лютому, але перенесена більш пізній термін.

Про це повідомив турецький державний мовник TRT. У цих двох країнах відбулися акції протесту на адресу Анкари, що не сподобалося владі Туреччини.

Повідомляється, що у Швеції відбулися акції протесту проти прихильників терористичної організації РПК та президента Ердогана. У Стокгольмі перед посольством Туреччини публічно спалили Коран. Ці дії не сподобалися Анкарі, і вона заявила, що країнам не варто розраховувати після такого на підтримку Туреччини щодо членства в НАТО. Цим Реджеп Ердоган зробив великий подарунок путіну, який не хоче вступу Швеції та Фінляндії до НАТО, але не може завадити цьому.

МЗС Туреччини звернулося до Швеції з вимогою вжити необхідних заходів проти учасників протесту. У зв’язку з цим засідання тристоронньої зустрічі, заплановане на лютий у Брюсселі, перенесене на пізніший термін. А в інтерв’ю Reuters міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що у переговорах Фінляндії та Швеції з Туреччиною щодо їхньої заявки на вступ до НАТО потрібен тижневий тайм-аут.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, яка річ потрібна Україні для вступу до НАТО. Володимир Зеленський зазначив, що сильна армія – це прямий шлях до Альянсу.

Теги:
#Туреччина #НАТО #Швеція #Фінляндія #Зустріч