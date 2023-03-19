Действовали "по приколу": Притула показал, как украинские дроны уничтожили российские ЗРК, созданные для сбивания беспилотников

"Оружие мести" показало на деле свою эффективность

Пока в сети пытаются догадаться, какой именно таинственный дрон используют бойцы ВСУ, хорошо известные всем "Лелеки" в модификации RAM II уничтожают российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), предназначенные для сбивания беспилотных летательных аппаратов.

О деталях операции рассказал в социальной сети бывший шоумен, а ныне известный волонтер Сергей Притула.

"Прикол в том, что наши БПЛА-камикадзе "RAM II" влупили по зенитным ракетным комплексам, которые как раз заточены на то, чтобы сбивать подобные цели. Средства, которые мы собирали "На месть" работают. Это из тех видео, которые можно показывать", – пишет Притула.

Отмечается, что техника противника была атакована на Запорожском направлении.

Сергей Притула добавляет, что "бывают еще видео с бавовной", но украинцы вроде бы не имеют к ним отношения — это, скорее всего, "россияне курят там, где не надо".

Также Притула показал видео операции по обезвреживанию вражеского ЗРК.

Стоит отметить, что RAM II UAV – это украинский дрон-камикадзе, созданный на базе БПЛА "Лелека-100". Дрон предназначен для нанесения точных эффективных ударов по вражеским силам и минимизации сопутствующего ущерба при использовании в городской местности. Главной особенностью RAM II UAV является активная система визуального отслеживания объекта, позволяющая зафиксировать цель с помощью видео, передаваемого в реальном времени с бортовой видеокамеры и следить за целью до удара.

Напомним, что в очередном пакете военной помощи Украине от США в список оружия и снаряжения вошли сразу четыре вида беспилотных летательных аппаратов, три из которых ВСУ получат впервые. Это Jump 20 UAS, Altius-600 UAS и CyberLux K8 UAS.