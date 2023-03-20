США отправляют Украине новый пакет военной помощи - что в него входит

Снарядов для HIMARS станет больше

Соединенные Штаты Америки продолжают поддерживать Украину своей военной помощью. 20 марта стало известно о новом пакете помощи на сумму 350 миллионов долларов.

Об этом пишет "The Washington Post", ссылаясь на официальных представителей Белого дома.

Решение о новой помощи было принято, чтобы поддержать нашу страну в ожесточенной борьбе за Бахмут, а также в помочь с подготовкой к грядущему контрнаступлению. По словам официальных лиц, последний пакет помощи включает в себя большое количество различных типов боеприпасов, таких как реактивные снаряды для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, а также нераскрытое количество бензовозов и речных катеров.

В материале отметили, что новость о новом пакете помощи появилась на фоне визита Си Цзиньпина в москву, "чтобы политически поднять владимира путина, на которого несколько дней назад был выдан международный ордер на арест".

Сообщается, что американская помощь будет взята из запасов Пентагона через полномочия президента по сокращению расходов, поэтому ее можно будет быстро доставить на фронт.

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