Украинские войска могли контратаковать под Бахмутом: свежие карты боев в Украине
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Украинские военные продолжают сдерживать наступление россиян на востоке
Пока российские силы пытаются максимально улучшить положение на фронте в опасении контрнаступления украинских войск в районе Бахмута или на юге страны, весеннее российское наступление может приближаться к кульминации. Все наступательные операции россиян в первые месяцы 2023 года не принесли ничего, кроме тактических успехов и потерь.
Об этом сообщает Институт изучения войны. Враг продолжает попытки прорвать линию украинской обороны, однако максимум — они смогли ее отодвинуть.
Согласно данным Генштаба, враг продолжает наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За сутки отбито 69 атак.
Восток Украины
Враг продолжает наступление на линии Купянск — Сватово — Кременная. Бои идут от окрестностей Площанки до юга Дибровы, пишут аналитики DeepState. По их оценке, наиболее активно противник пытается давить возле Гряниковки, на Масютовку и из Дибровы. Наступательные действия врага зафиксированы у Новоселовского, Кременной, Белогоровки.
На Бахмутском направлении отбиты атаки в самом Бахмуте, в районе Ивановского, Богдановки, Григоровки. Несколько источников сообщает, что российские силы, вероятно, добились незначительных успехов в районе Богдановки. Врагу удалось расширить зону контроля возле Зализнянского. По сообщениям ISW, украинские силы могли провести локальную контратаку к юго-западу от Бахмута. Кадры с геолокацией показывают, что украинские силы провели успешную контратаку юго-западнее н. п. Ивановское (6 км к западу от Бахмута) и оттеснили российские силы дальше от трассы в этом районе.
В окрестностях Донецка продолжаются атаки врага. Оккупанты могли продвинуться к Бердичам в 10 км к северо-западу от Авдеевки. По данным Генштаба, на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях враг наступал в районе Каменки, Авдеевки, Северного, Водяного, Бердичей и Марьинки.
Юг Украины
На Запорожском и Херсонском направлениях враг ведет оборону и обстреливает населенные пункты вдоль линии соприкосновения. Российские войска продолжают сооружать укрепления. На Запорожском направлении украинская артиллерия хорошо отрабатывает по врагу.
Как ранее сообщал "Телеграф", на юге Украины почти каждую неделю ликвидируют кого-то из высокопоставленных оккупантов или коллаборантов. Накануне взрывом был убит командир ППС в Новой Каховке.