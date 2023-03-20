Украинские войска могли контратаковать под Бахмутом: свежие карты боев в Украине

Украинские военные продолжают сдерживать наступление россиян на востоке

Пока российские силы пытаются максимально улучшить положение на фронте в опасении контрнаступления украинских войск в районе Бахмута или на юге страны, весеннее российское наступление может приближаться к кульминации. Все наступательные операции россиян в первые месяцы 2023 года не принесли ничего, кроме тактических успехов и потерь.

Об этом сообщает Институт изучения войны. Враг продолжает попытки прорвать линию украинской обороны, однако максимум — они смогли ее отодвинуть.

Согласно данным Генштаба, враг продолжает наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За сутки отбито 69 атак.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Враг продолжает наступление на линии Купянск — Сватово — Кременная. Бои идут от окрестностей Площанки до юга Дибровы, пишут аналитики DeepState. По их оценке, наиболее активно противник пытается давить возле Гряниковки, на Масютовку и из Дибровы. Наступательные действия врага зафиксированы у Новоселовского, Кременной, Белогоровки.

Карта боев в Харьковской и Луганской области

На Бахмутском направлении отбиты атаки в самом Бахмуте, в районе Ивановского, Богдановки, Григоровки. Несколько источников сообщает, что российские силы, вероятно, добились незначительных успехов в районе Богдановки. Врагу удалось расширить зону контроля возле Зализнянского. По сообщениям ISW, украинские силы могли провести локальную контратаку к юго-западу от Бахмута. Кадры с геолокацией показывают, что украинские силы провели успешную контратаку юго-западнее н. п. Ивановское (6 км к западу от Бахмута) и оттеснили российские силы дальше от трассы в этом районе.

Карта боев в Бахмуте

В окрестностях Донецка продолжаются атаки врага. Оккупанты могли продвинуться к Бердичам в 10 км к северо-западу от Авдеевки. По данным Генштаба, на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях враг наступал в районе Каменки, Авдеевки, Северного, Водяного, Бердичей и Марьинки.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

На Запорожском и Херсонском направлениях враг ведет оборону и обстреливает населенные пункты вдоль линии соприкосновения. Российские войска продолжают сооружать укрепления. На Запорожском направлении украинская артиллерия хорошо отрабатывает по врагу.

Линия фронта в Запорожской области

Линия фронта Херсонская и Николаевская области

Как ранее сообщал "Телеграф", на юге Украины почти каждую неделю ликвидируют кого-то из высокопоставленных оккупантов или коллаборантов. Накануне взрывом был убит командир ППС в Новой Каховке.