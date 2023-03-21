"Многое изменилось". Захлебывается ли на самом деле большое наступление россии, пояснил аналитик

Евгений Дикий сообщил "Телеграфу" о главных проблемах оккупантов и новых угрозах для Украины

Анонсированное пропагандистами кремля еще в конце прошлого года так называемое "большое наступление россии" на Украину глобально проваливается. Впрочем, за последние дни на некоторых отдельных направлениях наступление оккупантов усилилось, интенсивность боевых действий несколько возросла. Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий.

"Это ("большое". - Авт.) наступление выдыхается, но еще не выдохнулось совсем. Это два разных глагола — "выдыхаться" и "выдохнуться". Где-то неделю назад британцы писали о том, что активность россиян падает. Но за последние пять дней многое изменилось. То есть складывается такое впечатление, что наступление снова усилилось. Это касается и Бахмутского направления, и к нему добавилось Авдеевское, которое сейчас фактически сравнивается с Бахмутом. В целом же, если смотреть на всю динамику по всему фронту, то — да, наступление выдыхается вполне логично при таких потерях, которые несут россияне. Даже для них такие потери бесконечно — это невозможно", — говорит он.

Как добавил Дикий, для армии россии такой масштаб потерь в технике и личном составе (по данным Генштаба, с осени-2022 ежесуточно ВСУ ликвидируют около 1 тыс. оккупантов. — Авт.) "начинает существенно влиять на боеспособность".

"Сильно уменьшилась интенсивность боевых действий на линии Сватово-Кременная, — продолжает ветеран АТО. — Под Сватово вообще уже условно низкая интенсивность (насколько можно говорить о низкой на этом фронте). Под Кременной оккупанты еще ходят в атаки. Но если раньше это было ежедневно, то теперь для такой интенсивности атаки они собирают силы 4-5 дней. Угледар — вообще пауза. После фактически разгрома двух бригад морпехов рф, россияне явно там собирают силы для еще одной попытки. Однако делают это уже не одну неделю. Но явно собирают, и с очень высокой вероятностью еще одна попытка прорыва будет".

Он также подчеркнул, что между тем в районе Бахмута и Авдеевки можно говорить о том, "что после определенного выдыхания у россиян открылось второе дыхание, им явно еще "досыпали" пополнение, поэтому там очень трудно".

"Последние пять дней там снова достаточно интенсивное их наступление", — сообщает Евгений Дикий.

Отметим, ранее военный эксперт Алексей Мельник говорил "Телеграфу", что динамика наступления россии либо уже достигла своей кульминации, либо близится к ней. По его оценкам, в стратегическом плане все равно инициатива в войне находится в руках Украины и ВСУ, несмотря на многомесячные неудачные попытки оккупантов взять Бахмут в кольцо и вопреки локальным тактическим успехам россиян в некоторых местах.

Вместе с тем, как сообщил 21 марта координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, российское военное командование при нынешнем уровне мобилизации в рф "не может компенсировать потери в зоне боевых действий".

"Таким образом, если в ближайшее время в россии не объявят очередную мобилизацию, они будут ежемесячно "проседать" на 30-40 тысяч л/с. Но самое интересное, если они начнут снова наращивать потенциал мобилизации, уровень потерь от нее у оккупантов так же будет расти. Это связано с тем, что из необходимых компенсаций для армии в мобилизационных ресурсах, теряется их качество. При том, что с каждым днем сокращаются возможности по их обеспечению и штатной комплектации, и если завтра в россии начнут мобилизовать 50-100 тыс. человек, это будут… голые-босые!", — аргументирует эксперт.

Как объясняет координатор "ИС", по сути 20 тыс. мобилизованных — это тот ресурс, который российские оккупационные войска могут обеспечить ежемесячно. Больше — кризис МТО и очередной рост потерь, который нужно будет компенсировать еще большей мобилизацией.

"Вот такой уроборос (по мифологии — буквально, "пожирающий хвост". — Авт.) человеческого ресурса для РОВ. Это инсульт всей системы", — резюмировал эксперт.

Как сообщалось ранее, по оценкам британской газеты The Economist, ВСУ освоили уже 5 вариантов тактики.

"Телеграф" также писал, что пока ВСУ ожидают прибытия самых современных американских ЗРК Patriot, поступившие ранее французские зенитные ракетные комплексы Crotale обнаружили и сбили свою первую цель в украинском небе.