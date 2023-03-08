Скоро будут в Украине: что умеют легендарные американские комплексы Patriot (видео)

С английского языка название комплекса расшифровывается как "Радар слежения с фазированной решеткой для перехвата цели"

Недавние заявления польского министра обороны о поставках Украине зенитно-ракетных комплекс Patriot изрядно порадовало украинцев. И хотя в правительстве соседней страны поспешили заявить об "ошибках перевода" в трактовке слов чиновника, в воздушных силах ВСУ утверждают: системы действительно ожидаются в Украине в ближайшее время. По словам спикера ведомства Юрия Игната, сейчас активно продолжаются учения наших военных по использованию этого вооружения. Как только оно окажется на украинской территории, об этом сразу официально сообщат, подчеркнул он.

Между тем "Телеграф" решил рассказать читателям, почему же Patriot считается таким легендарным ЗРК и на какие чудеса на фронте он способен. Самым главным его преимуществом, конечно же, остается дальнобойность – он способен уничтожать цели на расстоянии до 150 км.

Что известно о "Патриотах"?

"Патриоты" во время учений

MIM-104 Patriot представляет собой зенитно-ракетную систему, которая имеет в своем составе радиолокационный компонент системы вооружения. Основой системы вооружения является компонент AN/MPQ-53, который расшифровывают как "радар слежения с фазированной решеткой для перехвата цели" (англ. — Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target ). Отсюда и название – Patriot, по первым буквам слов. Будучи американской разработкой, комплекс активно используется армией США. Также "Патриоты" на вооружении имеют армии и многих других стран мира. В Америке MIM-104 Patriot является основой противовоздушной и противоракетной системы государства.

Разработку вооружения закончили еще в 1969 году. Одна единица такого оружия стоит около миллиарда долларов, одна ракета к нему – 4 млн долларов. Отметим, что в ЗРК используются передовые ракеты-перехватчики из воздуха, подкрепленные работой высокоэффективных радиолокационных систем.

Состав и способ работы

Patriot представляет собой очень сложное вооружение, в которое входят десятки компонентов. Основными из них считаются упомянутый пункт управления AN/MPQ-53, а также многофункциональная радиолокационная станция, зенитные управляемые ракеты, пусковые установки (около 8 штук), источники энергоснабжения, комплекс связи (радиорелейные станции плюс антенно-мачтовые устройства). Также комплексу необходимо дополнительное оборудование, включающее транспортно-заряжающие машины (чаще всего тягач и прицеп), авто для транспортировки малогабаритных запасных частей и подвижной пункт технического обслуживания.

Комплекс Patriot эффективно закрывает небо над большими городами

Если "Патриот" входит в состав дивизиона из шести батарей, то в его состав включают еще и дополнительные средства для радиотехнической и тактической маскировки.

Когда необходимо отследить и уничтожить воздушную цель, операторы Patriot занимаются наведением снаряда с помощью метода "слежения через ракету". Действует это следующим образом: находящаяся в воздухе ракета принимает отраженный от цели сигнал наземной РЛС и ретранслирует его по одностороннему каналу связи на командный пост. Благодаря этому есть возможность обрабатывать данные не только от подвижного снаряда, но и наземной техники, из-за чего наводка происходит гораздо эффективнее.

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал, что известно о британских зенитно-ракетных комплексах Stormer HVM, уже успешно работающих в Украине.

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