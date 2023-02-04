“Звездные полосы” в украинском небе: как британский ЗРК прикрывает ВСУ

Комплекс сбивает врага на дальности до 7 км

В ходе боев за Угледар засветился британский зенитно-ракетный комплекс малой дальности Stormer HVM, который прикрывает ВСУ от авиации оккупантов.

Соответствующее видео разместил в своем блоге в Twitter журналист AFP Арман Солдин. В ролике об украинских героях заметили передвигающейся по дороге ЗРК.

Самоходный зенитно-ракетный комплекс имеет в качестве базы бронированное гусеничное шасси Alvis Stormer, используемое для создания различных специализированных боевых машин. В базовом варианте транспортер имеет вес около 13 тонн и способен на одной заправке преодолеть до 650 км на скорости до 80 км/ч.

Что касается боевых возможностей, то Stormer HVM имеет радар, способный менее чем 5 секунд засечь воздушную цель, просчитать ее курс и дать сигнал на пуск 8 зенитных ракет Starstreak ("Звездная полоса". — Ред.). Комплекс "видит" самолет на расстоянии до 8 км и вертолет — до 18 км; его ракета способна сбить цель на расстоянии до 7 км и на высоте до 7000 метров.

В самоходной машине находятся 8 готовых к пуску зенитных ракет Starstreak, еще 12 — перевозятся внутри Stormer HVM для быстрой перезарядки. Все это позволяет им обеспечивать ближнее прикрытие войск непосредственно на поле боя.

А тем временем США заявили об очередном пакете военной помощи, в который войдут две пусковые установки ЗРК HAWK.