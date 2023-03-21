ВСУ освоили 5 вариантов тактики, а россияне используют "черную магию" - The Economist о войне дронов

ВСУ распределяют эффективность использования дронов в зависимости от их характеристик

Украина использует дроны пятью способами, чтобы повысить эффективность уничтожения вражеских целей. К тому же беспилотники могут являться альтернативной дальнобойным снарядам, которые Запад передает неохотно.

Об этом пишет британская газета The Economist, ссылаясь на собеседников в военно-промышленном комплексе Украины. Несмотря на то, что большинство ударных дронов производятся внутри страны, Украина испытывает трудности с поставками двигателей к дронам.

Зарубежное издание назвало пять способов, которыми применяют БПЛА украинские военные. Среди них:

малые и в доступной ценовой категории дроны — для съемки местности;

дроны, которые могут нести небольшие снаряды — чтобы доставить врагу хлопот, а не уничтожить его;

изящные дроны — для разведки позиций врага или местности, а также для электронной борьбы;

большие дроны — чтобы уничтожать тяжелую технику оккупантов;

ударные дроны — для уничтожения подводных или воздушных целей, которые могут нести бомбы или ракеты, а также летать на сотни или тысячи километров.

С начала войны военная доктрина в Украине изменилась и появились засекреченные инструкции о пользовании дронов. К тому же большая часть ударных дронов производится внутри страны. Поэтому ВСУ не приходится ждать поставок от союзников, чтобы уничтожать позиции врага при помощи БПЛА. По словам экс-министра цифровой трансформации Михаила Федорова, эффект от использования дронов может дать о себе знать намного раньше, чем ожидают украинцы.

По словам анонимного источника из ВПК, в ближайшие недели или месяцы Силы обороны Украины оснастят "значительными технологическими способностями". Но добавил, что против оккупантов их все равно будет трудно использовать, ведь россияне "хороши в электромагнитной обороне".

"Россияне чрезвычайно талантливы в том, что они делают. Они творят черную магию, когда речь идет об электромагнитной обороне. Илон Маск, по существу, сделал невозможным использование ВСУ своих терминалов над временно оккупированными территориями и над водными пространствами. Теперь украинцы вынуждены использовать более дорогие системы коммуникации", — цитирует издание источника.

Но все же при производстве дронов у Украины есть определенные проблемы, из-за чего не получается делать необходимое количество БПЛА, чтобы противостоять российским дальнобойным возможностям. Помимо этого, есть проблема в двигателях к дронам. В мире их производят несколько компаний, из-за чего украинцы и россияне конкурируют за товар, который необходим обоим сторонам.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в центре россии все чаще начали летать неопознанные беспилотники. На днях дрон заметили над Москвой, после чего обломки БПЛА упали в Тульской области, что всего в 260 км от российской столицы.