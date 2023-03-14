россию снова атакуют "НЛО": над Москвой заметили неизвестные летательные аппараты (карта)

Москвичи довольно сильно озабочены красно-белыми огоньками в небе

В российском воздушном пространстве продолжают фиксировать неизвестные летающие аппараты, нагоняющие панику на местное население. В этот раз досталось относительно "свежему" району российской столицы Новая Москва, где заметили сразу несколько неопознанных объектов.

Детали сообщает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что за последнюю неделю это уже как минимум "вторжение" беспилотников на российскую территорию, однако о происхождении такой техники ничего не известно.

О том, что дроны находятся в воздухе, сообщали жители поселения Вороновское. Также несколько "НЛО" кружили над садовым некоммерческим обществом (СНО) "70-летия ВЛКСМ" (тоже территория Вороновского). По словам очевидцев, беспилотники сверкали красными и белыми огоньками. При этом высота их полета была очень низкой – всего около 500 метров.

Отметим, что Новая Москва фактически является частью российской столицы, хотя "коренные москвичи" считают ее чем-то вроде Подмосковья. По факту этому району в составе Москвы всего 11 лет.

Новая Москва на карте (оранжевые границы — поселение Вороновское)

Информация об уничтожении этих аппаратов отсутствует, власти не комментируют возможное нахождение в воздушном пространстве страны чужих БПЛА. Интересно, что за последние несколько дней это уже по меньшей мере третий случай, когда дроны были замечены вблизи Москвы. Накануне появились данные о летательном аппарате, замеченном вблизи АЗС "Татнефть". Однако он был не один — в разных районах Подмосковья зафиксировали по меньшей мере три объекта.

Напомним, что едва ли не самой большой паники на россиян привели беспилотники, которые были замечены под Санкт-Петербургом в конце февраля. Тогда даже перекрывали воздушное пространство и ограничили передвижение гражданской авиации.