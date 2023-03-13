Таинственные беспилотники подняли на уши часть ПВО, которая защищает москву

Беспилотники были с бело-красными сигнальными огнями

В россии продолжают происходить непонятные инциденты, связанные с дронами. В сети появилась информация о трех неизвестных беспилотных летательных аппаратах, которые вели разведку над военной частью противовоздушной обороны в Новой москве, защищающей столицу.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины", ссылаясь на информацию, которую сегодня опубликовали некоторые российские издания.

Отмечается, что неизвестные беспилотники держались высоты примерно 200 метров, однако приближаясь к воинской части немного снизились, затем покружились и улетели. После случившегося инцидента правоохранители взялись обследовать лес. Однако никаких следов операторов дрона им не удалось обнаружить. Беспилотники якобы были больших размеров и с бело-красными сигнальными огнями.

"Информация собрана, кацапское пе ве о "отработало" на 100%", — говорится в сообщении Telegram-канала ВСУ.

Фото - Труха Украина

В Telegram-канале Mash сообщается, что спустя сутки после обнаружение трех дронов, один из аппаратов вновь появился недалеко от военной части. На сей раз он летел в сторону АЗС "Татнефть" близ поселения Краснопахорское.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце февраля в небе над Санкт-петербургом заметили неизвестный летающий объект. В связи с этим в городе был закрыт аэропорт и введен план "Ковер".