ЗСУ освоїли 5 варіантів тактики, а росіяни використовують "чорну магію" - The Economist про війну дронів

ЗСУ розподіляють ефективність використання дронів залежно від їх характеристик

Україна використовує дрони п’ятьма способами, щоб підвищити ефективність знищення ворожих цілей. До того ж безпілотники можуть бути альтернативними далекобійним снарядам, які Захід передає неохоче.

Про це пише британська газета The Economist, посилаючись на співрозмовників у військово-промисловому комплексі України. Незважаючи на те, що більшість ударних дронів виробляються всередині країни, Україна має труднощі з постачанням двигунів до дронів.

Закордонне видання назвало п’ять способів, якими застосовують БПЛА українські військові. Серед них:

малі та в доступній ціновій категорії дрони — для зйомки місцевості;

дрони, які можуть нести невеликі снаряди — щоб завдати ворогові клопоту, а не знищити його;

витончені дрони — для розвідки позицій ворога чи місцевості, а також для електронної боротьби;

великі дрони — щоб знищувати важку техніку окупантів;

ударні дрони — для знищення підводних чи повітряних цілей, які можуть нести бомби чи ракети, а також літати на сотні чи тисячі кілометрів.

З початку війни військова доктрина в Україні змінилася та з’явилися засекречені інструкції щодо користування дронами. До того ж більшість ударних дронів виробляється всередині країни. Тому ЗСУ не доводиться чекати на поставки від союзників, щоб знищувати позиції ворога за допомогою БПЛА. За словами екс-міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, ефект від використання дронів може дати про себе знати набагато раніше, ніж очікують українці.

За словами анонімного джерела з ВПК, найближчими тижнями або місяцями Сили оборони України оснастять "значними технологічними здібностями". Але додав, що проти окупантів їх все одно буде важко використати, адже росіяни "профі в електромагнітній обороні".

"Росіяни надзвичайно талановиті в тому, що вони роблять. Вони творять чорну магію, коли йдеться про електромагнітну оборону. Ілон Маск, по суті, унеможливив використання ЗСУ своїх терміналів над тимчасово окупованими територіями та над водними просторами. Тепер українці змушені використовувати дорожчі системи комунікації", — цитує видання джерела.

Але все ж таки при виробництві дронів Україна має певні проблеми, через що не вдається робити необхідну кількість БПЛА, щоб протистояти російським далекобійним можливостям. Крім цього, є проблема в двигунах до дронів. У світі їх виробляють кілька компаній, через що українці та росіяни конкурують за товар, який потрібний обом сторонам.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в центрі росії дедалі частіше почали літати невідомі безпілотники. Днями дрон помітили над Москвою, після чого уламки БПЛА впали в Тульській області, що всього за 260 км від російської столиці.