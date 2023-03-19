"НЛО" знову літають над росією: невідомий дрон упав в Тульській області

Походження дрону встановлюється

У росії знову стався переполох через падіння невідомого безпілотного літального апарату, на цей раз він приземлився на заході Тульської області.

Як інформують російські ЗМІ, апарат виявили в Одоєвському районі в полі між населеними пунктами Петрівське та Маловель далеко від житлових будинків.

Зазначається, що апарат у відсутності жодних розпізнавальних знаків чи відомчої приналежності. На місце події виїхали представники відповідних спецслужб, які проведуть аналіз того, як дрон узагалі туди потрапив.

Згідно з повідомленням у Telegram-каналі Baza, розмір БПЛА становить 290 на 120 сантиметрів, тобто йдеться про вельми великий літальний апарат.

Як повідомлялося раніше, останніми місяцями в росії відбувається все більше незрозумілих інцидентів із безпілотниками. Наприклад, на початку лютого невідомий дрон вибухнув біля Калуги, чим сполошив жителів міста.

А наприкінці місяця одразу кілька з них впали в різних частинах рф , одна з них привела до масштабної пожежі на нафтобазі в місті Туапсе Краснодарського краю, а ще один приземлився неподалік об’єкту "Газпрому" під Москвою.