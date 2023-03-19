"НЛО" вновь летают над россией: неизвестный дрон рухнул в Тульской области

Происхождения дрона устанавливается

В россии вновь случился переполох из-за падения неопознанного беспилотного летательного аппарата, на этот раз он приземлился на западе Тульской области.

Как информируют российские СМИ, аппарат обнаружили в Одоевском районе в поле между населенными пунктами Петровское и Маловель вдали от жилых домов.

Отмечается, что аппарат не имел никаких опознавательных знаков или ведомственной принадлежности. На место происшествия выехали представители соответствующих спецслужб, которые проведут анализ того, как дрон вообще туда попал.

Согласно сообщению в Telegram-канале Baza, размер БПЛА составляет 290 на 120 сантиметров, то есть речь идет о весьма крупном летательном аппарате.

Как сообщалось ранее, в последние месяцы в россии происходит все больше непонятных инцидентов с беспилотниками. Например, в начале февраля неизвестный дрон взорвался возле Калуги, чем переполошил жителей города.

А в конце месяца сразу несколько из них упали в разных частях россии, один из них привел к масштабному пожару на нефтебазе в городе Туапсе Краснодарского края, а еще один приземлился неподалеку от объекта "Газпрома" под Москвой.