Беспринципная россия не знает границ, но есть рецепт лечения, - экс-глава МИД

Владимир Огрызко рассказал "Телеграфу", как россияне превратились в "рашистов"

В понедельник, 20 марта, Украина переживает 390-й день с начала широкомасштабной российской агрессии. Никакого раскаяния со стороны рф нет и в помине. Скорее – градус ненависти ко всем и вся зашкаливает с невиданной силой. Бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009 гг) Владимир Огрызко рассказал "Телеграфу", почему российский народ превратился в "рашистов", ненавидящих и уничтожающих всё вокруг, стоит ли этому удивляться и есть ли от этого лечение.

Россияне готовы воевать против всего мира

Цинизм и ненависть, которые исходят от россии и ее руководства, поражают даже сейчас, на втором году широкомасштабной войны. Президент страны-агрессора – путин, ордер на арест которого выдал 17 марта Международный уголовный суд (МУС), уже на следующий день, будто издеваясь, посетил уничтоженный россиянами Мариуполь.

Надо полагать, чтобы насладиться преступными деяниями.

В свою очередь, зампредседателя Совета безопасности россии, бывший президент медведев продолжает сыпать угрозами. Постоянными – в адрес Украины.

Периодическими – в адрес Польши и в адрес США.

А теперь досталось еще и нидерландской Гааге, где расположен МУС.

Российские пропагандисты готовы бить ракетами по Грузии, а политики – по Турции. И такое впечатление, что, будь это только в их власти – точно ударили бы…

Причины российского безумия и рецепт лечения

Бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009 гг.) Владимир Огрызко так поясняет зашкаливающую ненависть россиян:

"Здесь нет ничего удивительно. Это как раз то, в чём данное население формировалось, вырастало. Совершенно иная философия существования. Если для значительной части мира, обществ целью является созидание, то для российского, а точнее, московского и тех, кого оно сумело покорить, главным тезисом стало уничтожение. Именно на этом столетиями происходило формирование дикого нарратива о том, что надо не созидать, а нападать, насиловать, убивать, уничтожать и терроризировать. И сейчас это проявилось во всей своей "красе". Если ранее прикрывалось некими фиговыми листочками, то теперь всё вышло наружу. И мы видим во время войны в Украине наистрашнейшие черты московитов – варварство, дикость, готовность всё уничтожать. Этот дикий народ получил от не менее дикой власти разрешение творить ужасы буквально на камеру. И они этого не просто не стесняются, они этим упиваются, получают извращенное моральное и психологическое удовлетворение".

По словам Владимира Огрызко, если посмотреть пропагандистские шабаши на центральных российских каналах, то для тех, кого они приглашают для промывания мозгов населению, тезисы "нужно бомбить Киев", "следует убить как можно больше украинцев" – в порядке вещей.

"Чего тогда ожидать от тех, кто взахлеб потребляет эту идеологическую отраву? Они этим живут", – подчеркивает экс-глава МИД.

Рецептом от этого безумия он считает управляемый развал россии.

"С акцентом именно на управляемость такого развала. Если будет просто неуправляемый взрыв – это опасно. Процесс важно поставить на определенные рельсы, провести всё разумно, контролировано, – считает Владимир Огрызко. – Пока рф будет существовать в нынешних границах, она постоянно будет возвращаться к своей имперской сущности. Но когда ее удастся подробить по национальным границам (а в рф проживают десятки различных народов и народностей, имеющих право на самоопределение, как другие страны на других континентах), то этой абсолютно неадекватной "логики", что границы россии нигде не заканчиваются, – больше не будет. Потому что условный Татарстан прекрасно понимает, где его границы. Как и условные Ичкерия, Якутия и так далее. А безграничная и беспринципная россия таких границ не знает. И ей придется четко и ясно пояснить, в том числе с помощью силы, что такой подход – это прошлое. И что будущего у этой недоимперии нет".