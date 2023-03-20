Безпринципна росія не знає кордонів, але є рецепт лікування, - ексголова МЗС

Володимир Огризко розповів "Телеграфу", як росіяни перетворилися на "рашистів"

У понеділок, 20 березня, Україна переживає 390 день від початку широкомасштабної російської агресії. Ніякого каяття з боку Росії немає і близько. Швидше – градус ненависті до всіх і вся зашкалює з небаченою силою. Колишній міністр закордонних справ України (2007-2009 рр.) Володимир Огризко розповів "Телеграфу", чому російський народ перетворився на "рашистів", які ненавидять і знищують усе навколо, чи варто цьому дивуватися і чи є від цього лікування.

Росіяни готові воювати проти всього світу

Цинізм і ненависть, які походять від росії та її керівництва, вражають навіть зараз, на другому році широкомасштабної війни. Президент країни-агресора – путін, ордер на арешт якого видав 17 березня Міжнародний кримінальний суд (МКС), вже наступного дня, ніби знущаючись, відвідав знищений росіянами Маріуполь.

Мабуть, щоб насолодитися злочинними діяннями.

Своєю чергою заступник голови Ради безпеки росії, колишній президент медведєв продовжує сипати погрозами. Постійними – на адресу України.

Періодичними – на адресу Польщі та на адресу США.

А тепер дісталося ще й нідерландській Гаазі, де розташований МКС.

Російські пропагандисти готові бити ракетами по Грузії, а політики – по Туреччині. І таке враження, що, якби це було лише в їхній владі, – точно вдарили б…

Причини російського божевілля та рецепт лікування

Колишній міністр закордонних справ України (2007-2009 рр.) Володимир Огризко так пояснює ненависть росіян, що зашкалює.

"Тут немає нічого дивного. Це саме те, в чому дане населення формувалося, виростало. Зовсім інша філософія існування. Якщо для значної частини світу, суспільств метою є творення, то для російського, а точніше, московського і тих, кого воно зуміло підкорити, головною тезою стало знищення. Саме на цьому століттями відбувалося формування дикого наративу про те, що треба не творити, а нападати, гвалтувати, вбивати, знищувати і тероризувати. І ми бачимо під час війни в Україні найстрашніші риси московитів — варварство, дикість, готовність все знищувати. Цей дикий народ отримав від не менш дикої влади дозвіл творити жахи буквально на камеру. І вони цього не просто не соромляться, вони цим упиваються, отримують збочене моральне та психологічне задоволення".

За словами Володимира Огризка, якщо подивитися пропагандистські шабаші на центральних російських каналах, то для тих, кого вони запрошують для промивання мозку населенню, тези "треба бомбити Київ", "слід вбити якнайбільше українців" – це звичайна річ.

"Чого тоді чекати від тих, хто захлинаючись споживає цю ідеологічну отруту? Вони цим живуть", — підкреслює ексголова МЗС.

Рецептом від цього божевілля він вважає керований розвал росії.

"З акцентом саме на керованість такого розвалу. Якщо буде просто некерований вибух – це небезпечно. Процес важливо поставити на певні рейки, провести все розумно, контрольовано, – вважає Володимир Огризко. – Поки рф існуватиме в нинішніх кордонах, вона постійно повертатиметься до своєї імперської сутності. Але коли її вдасться подрібнити по національних кордонах (а в росії проживають десятки різних народів і народностей, які мають право на самовизначення, як інші країни на інших континентах), то цієї абсолютно неадекватної "логіки", що кордони росії ніде не закінчуються, більше не буде. Тому що умовний Татарстан чудово розуміє, де його кордони. Як і умовні Ічкерія, Якутія тощо. А безмежна і безпринципна росія таких кордонів не знає. І їй доведеться чітко і ясно пояснити, зокрема за допомогою сили, що такий підхід – це минуле. І що майбутнього в цій недоімперії немає".