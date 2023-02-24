"Знищити вщент": медведєв у річницю вторгнення в Україну пригрозив дійти до Польщі

медведєв назвав окупантів героями і спробував пояснити цілі Росії у повномасштабній війні

Заступник голови Ради безпеки росії дмитро медведєв, який неодноразово робив загрозливі заяви у бік України, висловився у річницю повномасштабного російського вторгнення на територію нашої країни. Тепер путінський поплічник погрожує дійти до Польщі.

Відповідну посаду з "важливими" думками медведєва було опубліковано в його офіційному Telegram-каналі. У ньому він заявляє, що російські окупанти протягом року з дня вторгнення нібито "відновлюють мир, справедливість та порядок". Хоча насправді вони несуть розруху, горе та смерть, атакуючи нашу країну ракетами та дронами та скоюючи воєнні злочини на нашій землі. Проте медведєв відкрито називає цих "людей" героями.

"Вони (російські загарбники, — Ред.) герої. Їм допомагає вся країна, забезпечуючи фронт усім необхідним. Перемогу буде досягнуто. Всім нам хочеться, щоб це було якнайшвидше. І цей день настане. Ми повернемо (окупуємо, — Ред.) наші території (тобто українські — Ред.) та надійно захистимо наших людей, які вистраждалися за роки геноциду та обстрілів", — написав медведєв.

Не обійшлося і без висловлювань про те, як всі навколо нібито хочуть послабитирф і що тільки росія зацікавлена в припиненні конфлікту. Тут він пише, що далі, на його думку, будуть переговори.

"І рішення за київський режим приймати буде, звичайно, не якийсь Зеленський, якщо він буде ще живий, або його кліка. Рішення ухвалять за океаном ті, в чиїх руках постачання зброї Києву та виділення грошей на підтримку останків української економіки. Мотиви головних ворогів нашої країни очевидні: максимально послабити росію, надовго знекровити нас. Тому вони не зацікавлені у припиненні конфлікту", — йдеться у пості.

Далі медведєв у своїй безглуздій манері спробував пояснити цілі країни-агресора у так званій "спеціальній операції", тобто повномасштабній війні, пригрозивши при цьому дійти до кордонів Польщі.

"У якийсь момент приперті до стінки бандерівцями, що розперезалися в черговий раз, нові криваві хлопчики, які називають себе легальною українською владою, знову провокуватимуть світовий конфлікт. Неважливо – напередодні виборів чи просто на черговому Майдані. Цього не можна допустити. Тому так важливо досягти всіх цілей спеціальної військової операції. Відсунути кордони загроз нашій країні якнайдалі, навіть якщо це будуть кордони Польщі. Знищити неонацизм вщент", — заявив поплічник путіна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що дмитра медведєва підняли на сміх у мережі через його висловлювання та погрози про можливе застосування ядерної зброї.