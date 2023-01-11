Політичний "фрік" медведєв бризкає слиною через візит Дуди та Науседи в Україну

У росії продовжують висувати божевільні теорії щодо поділу України між Польщею та іншими країнами

У росії гнівно відреагували на візит президентів Польщі та Литви до України. Заступник голови ради безпеки росії дмитро медведєв написав черговий хамський пост, в якому образив не лише Володимира Зеленського, а й Анджея Дуду з Гітанасом Науседою.

У своєму Telegram-каналі російський політик заявив, що "Леопарди" — це модернізовані російські Т-72. Решту військової допомоги він назвав "неліквідом".

Зустріч глав трьох держав відбулася у Львові у середу, 11 січня. Дмитро медведєв назвав президентів "убогими" і заявив, що вони страждають на імперські амбіції. А оголошену нову військову допомогу він назвав "англійським неліквідом".

"Троє убогих з Варшави, Вільнюса та Києва, які страждають від імперських амбіцій і фантомних болів, викликаних історією, що потріпала їх, зібралися у Львові. І моляться, як з’ясувалося, на танки. "Леопарди" там всякі, модернізовані нашими ворогами Т-72, про які я вчора говорив, ще якийсь англійський неліквід", — написав екс-президент.

Він додав, що "все це залізо", маючи на увазі танки Leopard від Польщі і, ймовірно, Challenger 2 від Великої Битанії, незабаром стане металобрухтом. Більше того, постачання військової допомоги не врятує від розвалу "штучну країну", тобто Україну.

Місце зустрічі теж не догодило російському політику. Він заявив, що Львів незабаром перейменують на Лемберг (назва міста у 1772-1918 роках). Більше того, зустріч у Львові була не випадковою — Анджей Дуда та Гітанас Науседа нібито оглядали свої майбутні володіння.

"А у Львові, який знову носитиме ім’я Лемберг, вони зустрілися, щоб західні українські області правильно прилаштувати новим (колишнім) господарям", — написав дмитро медведєв.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що дмитро медведєв образив голову МЗС Німеччини Анналену Бербок. У країні відреагували на його слова як на ознаку того, що медведєв перебуває на межі можливостей і крім як ображати не може більше нічого.