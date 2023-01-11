Зеленський у Львові зустрівся з президентами Польщі та Литви: підписано важливий документ

Президенти домовилися про нарощування військової допомоги Україні

У середу, 11 січня, у Львові відбулася зустріч президентів трьох країн – України, Польщі та Литви. Володимир Зеленський, Анджей Дуда та Гітанас Науседа підписали спільну декларацію президентів Люблінського трикутника.

Про це у своєму Twitter повідомив польський президент Анджей Дуда.

Він написав, що у форматі Люблінського трикутника обговорюється військова підтримка України. Також було порушено питання про інтеграцію нашої країни до Євросоюзу та НАТО.

Володимир Зеленський опублікував відео підписання декларації президентів Люблінського трикутника в рамках другого Саміту. Він наголосив, що переговори пройшли продуктивно та були прийняті важливі рішення.

"Реальними справами доводимо важливість співпраці між нашими країнами не лише для східного флангу Європи, а й усієї нашої євроатлантичної коаліції держав", — написав президент України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент України виступив на премії "Золотий глобус" та заявив, що росія неодмінно програє у розпочатій війні.