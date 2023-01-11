Зеленский во Львове встретился с президентами Польши и Литвы: подписан важный документ

Президенты договорились о наращивании военной помощи Украине

В среду, 11 января, во Львове состоялась встреча президентов трех стран — Украины, Польши и Литвы. Владимир Зеленский, Анджей Дуда и Гитанас Науседа подписали совместную декларацию президентов Люблинского треугольника.

Об этом в своем Twitter сообщил польский президент Анджей Дуда. Он опубликовал также фото, на котором три президента держатся за руки.

Он написал, что в формате Люблинского треугольника обсуждается военная поддержке Украины. Также был поднят вопрос об интеграции нашей страны в Евросоюз и НАТО.

Владимир Зеленский опубликовал видео момента подписания декларации президентов Люблинского треугольника в рамках второго Саммита. Он подчеркнул, что переговоры прошли продуктивно и были приняты важные решения.

"Реальными делами доказываем важность сотрудничества между нашими странами не только для восточного фланга Европы, но и всей нашей евроатлантической коалиции государств", — написал президент Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Украины выступил на премии "Золотой глобус" и заявил, что россия непременно проиграет в начатой войне.