В россии продолжают выдвигать безумные теории по разделу Украины между Польшей и другими странами

В россии гневно отреагировали на визит президентов Польши и Литвы в Украину. Зампред совета безопасности россии дмитрий медведев написал очередной хамский пост, в котором оскорбил не только Владимира Зеленского, но и Анджея Дуду с Гитанасом Науседой.

В своем Telegram-канале российский политик заявил, что "Леопарды" — это модернизированные российские Т-72. Остальную военную помощь он назвал "неликвидом".

Встреча глав трех государств состоялась во Львове в среду, 11 января. Дмитрий медведев назвал президентов "убогими" и заявил, что они страдают имперскими амбициями. А объявленную новую военную помощь он назвал "английским неликвидом".

"Трое убогих из Варшавы, Вильнюса и Киева, страдающих от имперских амбиций и фантомных болей, вызванных потрепавшей их историей, собрались во Львове. И молятся, как выяснилось, на танки. "Леопарды" там всякие, модернизированные нашими врагами Т-72, о которых я вчера говорил, ещё какой-то английский неликвид", — написал экс-президент.

Он добавил, что "все это железо", имея в виду танки Leopard от Польши и, вероятно, Challenger 2 от Великобритании, скоро станет металлоломом. Более того, поставки военной помощи не спасут от развала "искусственную страну", то есть Украину.

Место встречи тоже не угодило российскому политику. Он заявил, что Львов вскоре переименуют на Лемберг (название города в 1772-1918 года). Более того, встреча во Львое была не случайной — Анджей Дуда и Гитанас Науседа якобы осматривали свои будущие владения.

"А во Львове, который снова будет носить имя Лемберг, они встретились, чтобы западные украинские области правильно пристроить новым (прежним) хозяевам", — написал дмитрий медведев.

Ранее "Телеграф" сообщал, что дмитрий медведев оскорбил главу МИД Германии Анналену Бербок. В стране отреагировали на его слова, как на признак того, что медведев находится на пределе возможностей и кроме как оскорблять не может больше ничего.