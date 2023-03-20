Війна — день 390: окупанти тиснуть на Бахмут і зміцнюють оборону Криму

Оперативно про головне 20 березня

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває 390 днів. Окупанти намагаються прорвати оборону українських захисників на п’яти напрямках, проте найважчі бойові дії продовжуються під Бахмутом. При цьому аналітики зазначають, що росіяни почали активніше зводити оборонні споруди у Криму та на підступах до нього. На тлі цього продовжують надходити повідомлення про активність партизанів у тилу, які займаються ліквідацією колаборантів та окупантів.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 20 березня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Міністри закордонних справ ЄС мають 19 березня підписати план постачання боєприпасів для України, згідно з яким ЗСУ отримають 1 мільйон артилерійських снарядів протягом 12 місяців.

З даними за 17 березня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 387: росіяни безрезультатно та з втратами штурмують позиції ЗСУ на Донбасі

Про те, що відбувалося 18 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 388: масштабні битви на Донбасі та активізація боїв на півдні

Інформація за 19 березня доступна у зведенні: Війна — день 389: окупанти намагаються наступати на сході та готуються до нового ракетного удару