Танки, БМП та навіть літаки: в Україну йде велика допомога від низки країн

Ряд країн оголосили про передачу Україні серйозної військової допомоги

Західні союзники продовжують надавати Україні необхідну підтримку і готуються передати додаткову бойову техніку, яка включатиме БМП, танки та навіть бойову авіацію.

Як повідомляє Janes, Північна Македонія підтвердила повернення чотирьох штурмовиків Су-25, які вона купила в України у 2001 році.

При цьому наголошується, що наразі ці літаки не перебувають у робочому стані, а тому швидше за все їх використовуватимуть як донори запчастин.

Крім того, в уряді країни зазначають, що 14 березня погодили передачу нового пакету військової допомоги, проте не розкривали її деталі. Наразі у Скоп’є опрацьовують можливості постачання на потреби ЗСУ 12 ударних вертольотів Мі-24.

Тим часом, як інформує CNN, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час зустрічі міністрів ЄС зазначив, що партія БМП Marder вже прямує до України. Він не став уточнювати скільки саме машин відправляє Берлін, однак у січні уряд країни говорив про постачання 40 одиниць цієї бронетехніки.

Хороші новини також надійшли з Норвегії. Пресслужба збройних сил країни повідомила про те, що Україна вже отримала 8 танків Leopard 2 і "до чотирьох машин підтримки", до яких входить щонайменше одна броньована евакуаційна машина та контрбатарейний радар.

Техніка знаходиться у Польщі, де проходять підготовку екіпажі ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, напередодні у Польщі повідомили, що Україна отримає винищувачі МіГ-29 одразу від кількох країн.