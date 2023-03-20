Танки, БМП и даже самолеты: в Украину идет большая помощь от ряда стран

Ряд стран объявили о передаче Украине серьезной военной помощи

Западные союзники продолжают оказывать Украине необходимую поддержку и готовятся передать дополнительную боевую технику, которая будет включать в себя БМП, танки и даже боевую авиацию.

Как информирует Janes, Северная Македония подтвердила возвращение четырех штурмовиков Су-25, которые она купила у Украины в 2001 году.

При этом отмечается, что в настоящее время эти самолеты не находятся в рабочем состоянии, а потому скорее всего их будут использовать как доноры запчастей.

Помимо того, в правительстве страны отмечают, что 14 марта согласовали передачу нового пакета военной помощи, однако не стали раскрывать ее детали. В настоящее время в Скопье прорабатывают возможности поставок на нужды ВСУ 12 ударных вертолетов Ми-24.

Тем временем, как информирует CNN, министр обороны Германии Борис Писториус во время встречи министров ЕС отметил, что партия БМП Marder уже направляется в Украину. Он не стал уточнять сколько именно машин отправляет Берлин, однако в январе правительство страны говорило о поставках 40 единиц этой бронетехники.

Хорошие новости также поступили из Норвегии. Пресс-служба вооруженных сил страны сообщила о том, что Украина уже получила 8 танков Leopard 2 и "до четырех машин поддержки", в число которых входит по меньшей мере одна бронированная эвакуационная машина и контрбатарейный радар.

Техника находится в Польше, где проходят подготовку экипажи ВСУ.

Как сообщалось ранее, накануне в Польше сообщили, что Украина получит истребители МиГ-29 сразу от нескольких стран.