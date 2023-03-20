медведєв погрожує ракетами Гаазі: "уважно дивіться у небо"

У росії продовжують шаленіти через ордер на путіні від МКС

Російський політик дмитро медведєв вибухнув черговим опусом на тему ворогів росії. Він заявив про неефективність системи міжнародного права та її обвалення. Пов’язано це з видачею ордера на арешт російського президента володимира путіна Міжнародним кримінальним судом.

Свій текст опублікував у телеграм-каналі. МКС він назвав "говенним" та заявив, що суд не притягнув нікого до відповідальності. Судити країну та її лідерів, на думку медведєва, можна лише при послабленні та визнанні суду над собою та програші з капітуляцією.

медведєв пригрозив МКС у своєму опусі, заявивши, що "всі ходять під Богом та ракетами". Нібито можна подати застосування гіперзвукової ракети "Онікс" з корабля росії в Північному морі по будівлі суду в Гаазі. Почати через це війну, на думку політика, не ризикнуть і порадив суддям "дивитися в небо".

медведєв також заявив, що наказ на видачу ордера надійшов із США, як він вважає. Заявив політик про відсутність практичної цінності, але "жахливі" наслідки для світового права. Нібито всі домовлятимуться між собою і "настає похмурий захід сонця всієї системи міжнародних відносин".

Раніше "Телеграф" розповідав, що окрім порад турбуватися про свою безпеку іншим країнам, ведмедів почав роздавати рекомендації для США. Зокрема, повернути до правління Дональда Трампа.