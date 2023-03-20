медведев угрожает ракетами Гааге: "внимательно смотрите в небо"

В россии продолжают беситься из-за ордера на путина от МУС

Российский политик дмитрий медведев разразился очередным опусом на тему врагов россии. Он заявил про неэффективность системы международного права и ее обрушение. Связано это с выдачей ордера на арест российского президента владимира путина Международным уголовным судом.

Свой текст опубликовал в Телеграм-канале. МУС он назвал "говенным" и заявил, что суд не призвал никого к ответственности. Судить страну и ее лидеров, по мнению медведева, можно лишь при ослаблении и признании суда над собой и проигрыше с капитуляцией.

медведев пригрозил МУС в своем опусе, заявив, что "все ходят под Богом и ракетами". Якобы можно представить применение гиперзвуковой ракеты "Оникс" с корабля рф в Северном море по зданию суда в Гааге. Начать из-за этого войну, по мнению политика не рискнут и посоветовал судьям "смотреть в небо".

медведев также заявил, что приказ на выдачу ордера поступил из США, как он считает. Заявил политик про отсутствие практической ценности, но "чудовищные" последствия для мирового права. Якобы все будут договариваться между собой и "наступает мрачный закат всей системы международных отношений".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что кроме советов беспокоиться за свою безопасность другим странам, медведев начал раздавать рекомендации для США. В частности — вернуть к правлению Дональда Трампа.