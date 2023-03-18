Скандальный экс-президент США вновь призывает сторонников к протестам

Экс-президент США Дональд Трамп, который вновь хочет поучаствовать в президентской гонке, заявил, что его арестуют на следующей неделе и призвал американцев к протестам. Тем временем, его призыв поддержали в россии.

Как сообщил он в соцсети Truth, об этом свидетельствуют утечки из офиса окружного прокурора Манхэттена. Как сообщает AP, речь идет о деле относительно выплаты денег за молчание женщинам, которые утверждали, что имели сексуальные контакты с ним.

"Самый выдающийся кандидат от Республиканской партии и бывший президент Соединенных Штатов будет арестован во вторник на следующей неделе", — написал Трамп.

При этом он призвал своих сторонников к протестам с целью "вернуть нацию".

На фоне этого в Нью-Йорке правоохранители усиливают меры безопасности, на случай, если такие обвинения Трампу все же будут предъявлены.

Стоит отметить, что на этот пост уже отреагировал бывший президент россии и действующий замглавы Совбеза дмитрий медведев, который призвал "уничтожить тиранию Вашингтона".

Как сообщалось ранее, помимо этого дела против Трампа еще могут привлечь к ответственности из-за подстрекания людей, которые 6 января 2021 года штурмовали Капитолий.

Кроме того, в октябре 2022 года в его резиденции нашли секретные документы, которые касаются Ирана и Китая.