Скандальний експрезидент США знову закликає прихильників до протестів

Експрезидент США Дональд Трамп, який знову хоче взяти участь у президентських перегонах, заявив, що його заарештують наступного тижня та закликав американців до протестів. Тим часом його заклик підтримали в росії.

Як повідомив він у соцмережі Truth, про це свідчать джерела з офісу окружного прокурора Манхеттену. Як повідомляє AP, йдеться про справу щодо виплати грошей за мовчання жінкам, які стверджували, що мали сексуальні контакти з ним.

"Найвидатнішого кандидата від Республіканської партії і колишнього президента Сполучених Штатів буде заарештовано у вівторок наступного тижня", — написав Трамп.

При цьому він закликав своїх прихильників до протестів із метою "повернути націю".

На тлі цього в Нью-Йорку правоохоронці посилюють заходи безпеки, на випадок, якщо такі звинувачення Трампу все ж таки будуть пред’явлені.

Варто зазначити, що на цю посаду вже відреагував колишній президент росії і чинний заступник глави Радбезу Дмитро Медведєв, який закликав "знищити тиранію Вашингтона".

Як повідомлялося раніше, крім цієї справи проти Трампа ще можуть притягнути до відповідальності через підбурювання людей, які 6 січня 2021 штурмували Капітолій.

Крім того, у жовтні 2022 року в його резиденції знайшли секретні документи, які стосуються Ірану та Китаю.